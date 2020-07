Wenkbrauwtrends 2020. Maak deze fout niet!

Vandaag de dag zijn de wenkbrauwtrends grillig. In de vorige eeuw zat er een zekere lijn in; je zag de ene wenkbrauwvorm langzaam overgaan in de ander. Nu is dat wel anders. In het tijdperk van internet en fast fashion volgen de trends elkaar razendsnel op en springen we van de hak op de tak. Nu eens dicteren de wenkbrauwtrends dunne wenkbrauwen, dan weer vol, dan weer natuurlijk. Het is bijna niet bij te houden. Bovendien verschillen de trends onderling sterk. De wenkbrauwen backstage bij de modeshows bijvoorbeeld zijn vaak veel natuurlijker dan de zogenaamde Instagram-brows.

Als jong bent, wil je misschien de wenkbrauwtrends op de voet volgen en experimenteer je met vormen en moderne technieken als microblading. Maar naar mate de jaren verstrijken, heb je meer baat bij een vrije klassieke basisvorm die je al naar gelang de ontwikkelingen in de wenkbrauwtrends hier en daar eventjes licht bijschaaft. Het is in ieder geval altijd goed op de hoogte te zijn van de allernieuwste wenkbrauwtrends. Niemand wil er ouderwets bijlopen! Die trends interpreteer je vervolgens op een zodanige manier dat je wenkbrauwen een eigentijdse vorm hebben die het beste bij jou past, al dan niet met trendy twist.

Die trendy twist zit ‘m zoals altijd in de details. Zo zien we in de wenkbrauwtrends voor 2020 steeds vaker langere wenkbrauwen die niet al te ver uit elkaar staan. Wil je je wenkbrauwen up-to-date houden, haal dan dus niet teveel haartjes bij de binnenste wenkbrauwhoeken weg. Natuurlijk hoef je niet voor het Frida Kahlo effect te gaan, maar de wenkbrauwtrends voor 2020 zijn wel ‘een beetje meer Kahlo’, om het zo maar te zeggen, dan voorheen. Er zijn zelfs bloggers die de monobrow promoten, maar zover zouden wij niet willen gaan.

Maar nogmaals, maak de ruimte tussen je wenkbrauwen niet te groot. Afgezien van de wenkbrauwtrends voor 2020 is het gewoon niet mooi als je wenkbrauwen te ver uit elkaar staan. Je neus lijkt er breder door en je ogen lijken verder uit elkaar te staan. Bedenk dus goed wat je doet als je weer eens met je pincet in de hand klaarstaat om haartjes uit te trekken!

TRENDYSTYLE