De wenkbrauwtrends zijn constant in beweging. Net zoals make-up zijn wenkbrauwen aan modes onderhevig. De wenkbrauwtrends voor herfst winter 2020 2021 laten interessante ontwikkelingen zien. We zetten een aantal criteria voor moderne wenkbrauwen voor je op een rijtje. Voor het opstellen ervan keken we niet alleen naar de fashion modellen op de catwalks maar ook naar de influencers tijdens de Fashion Week van afgelopen september (2020). Loop onze checklist maar eens langs.

7x Criteria voor up-to-date wenkbrauwen volgens de allernieuwste wenkbrauwtrends 2020

Natuurlijke en volle wenkbrauwen. Huid door de wenkbrauwhaartjes heen zichtbaar (probeer een wenkbrauwmascara in plaats van poeder). Losse haartjes onder de wenkbrauwlijn om de natuurlijke uitstraling van je wenkbrauwen te versterken. Hoekjes en wenkbrauwen met een opwaartse beweging zijn terug (rechte mannelijke wenkbrauwen à la Cara Delevingne zijn op z’n retour). Donkere wenkbrauwen zijn hot (ook als je blond bent). Langere wenkbrauwen dan afgelopen seizoenen (richting de slapen). Wenbrauwen dichter bij elkaar dan voorheen (geen monobrow maar wel bijna), dus niet teveel haartjes bij de binnenste uiteinden weghalen!

Samenvatting: De bottomline is dat we teruggaan naar vrij natuurlijk opgemaakte wenkbrauwen. Kunstmatig ogende wenkbrauwen die als twee zware strepen in je gezicht staan zijn achterhaald. Zelfs de influencers (die grote fans van kunstmatige Instabrows waren) zijn daarvan teruggekomen. Maar… je wenkbrauwen moeten wél karakter hebben. Maak ze lang en geef ze een uitgesproken vorm. Zorg ervoor dat ze je blik openen en respect afdwingen!

