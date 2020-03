De afgelopen maanden zagen we in de wenkbrauw trends een terugkeer naar natuurlijkere wenkbrauwen. Op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen we de modellen eindelijk eens ‘in hun eigen wenkbrauwen’. Zoals de hair stylisten tegenwoordig blijven herhalen dat je de textuur van je eigen haar moet volgen, zo benadrukten de brow stylisten tijdens de modeweken voor lente zomer 2020 dat je vooral je eigen vorm wenkbrauwen moet aanhouden en niet teveel moet epileren. De oververzorgde, kunstmatige Instagram brow was voorbij, zo luidde het. Daarom waren héél verbaasd dat we backstage bij de modeshows voor herfst winter 2020 2021 weer dikke en rechte wenkbrauwen zagen.

Backstage bij de modeshow van Iceberg voor lente zomer 2020 bijvoorbeeld zagen we zwaar aangezette wenkbrauwen. De vorm was vrij recht met een stoere hoek. De haartjes waren bovendien naar boven geborsteld zodat de brauwen er vrij wild uitzagen. Een messy brow ten voeten uit!

Iceberg was niet de enige modeshow waar we zware of ‘wilde’ wenkbrauwen tegenkwamen. We denken dan ook dat we dit soort wenkbrauwen wel als ‘trend’ voor komende winter mogen bestempelen. Maar mocht je er nu al zin in hebben, ga dan je gang!

Voor een keertje is het best leuk om met een paar stoere wenkbrauwen op de proppen te komen. We maakten een backstage video voor je waarop je de visagisten aan het werk ziet. Laat je inspireren en loop op de make-up trends voor herfst winter 2020 2021 vooruit door als eerste met dit soort wenkbrauwen te experimenteren!

