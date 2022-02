Wenkbrauwen: dé trend is skinny brows. Maar pas op!

Als we de allernieuwste wenkbrauw trends mogen geloven, dan gaan we weer aan de pincet. Skinny brows zijn terug in beeld. Iets voor jou?

Wenkbrauwen: dé trend is skinny brows

Wat de comeback van de jaren ’90 en ’00 allemaal niet teweegbrengt. Niet alleen de mode voor 2022 staat in het teken van Y2K (Year 2000) maar ook de beauty trends. Zozeer zelfs dat ook daar een nieuwe naam voor is: Y2Kaesthetic. Eén van de meest opvallende trends op dat gebied is: skinny brows. Dunne / smalle wenkbrauwen zijn terug!

Koploper is topmodel en influencer Bella Hadid. Langzaam maar zeker volgen ook anders celebs. Feit is wel dat deze trend zeker tijd nodig heeft om voet aan de grond te krijgen. Zo zagen we op de catwalks voor lente zomer 2022 nog steeds vooral volle en stoere wenkbrauwen. Het zit er inmiddels zo ingebakken dat we deze trend – die we ook nog eens hebben geperfectioneerd met allerlei technieken als lamination en microblading – niet snel zullen loslaten.

Toch valt er ook voor die skinny brows heus wel iets te zeggen. Voordat we vandaag aan het schrijven sloegen, hebben we recente foto’s van Bella Hadid met skinny brows en eerdere foto’s van het topmodel met volle wenkbrauwen eens naast elkaar gelegd en we moeten toegeven dat die skinny brows – al is het comeback trend – toch wel heel modern ogen.

Volle, brede wenkbrauwen worden wel geassocieerd met jeugdigheid en een jong uiterlijk omdat ze doen denken aan de wenkbrauwen in onze tienerjaren als ze op hun volste zijn omdat we er nog niet aan geplukt hebben (in de wandelgangen worden ze wel ‘virgin brows‘ genoemd).

Maar zo’n volle brow kan ook wat zwaar in het gezicht staan. Een wat smallere wenkbrauw opent de ogen en staat fris en schoon. Als je er dan ook nog een mooie opwaartse vorm aan geeft, kan zo’n brow zelfs een liftend effect krijgen.

Er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten voordat je met je pincet aan de slag gaat. De nieuwe wenkbrauwtrend gaat niet om coûte che coûte skinny brows. Met andere woorden: ga niet zomaar voor van die dunne lijntjes maar zorg ervoor dat je wenkbrauw bij je gezichtsvorm passen. Ze moeten proportioneel zijn. Heb je vrij zware, markante gelaatstrekken maak ze dan vooral niet te dun. De grotere afstand tussen je ogen en wenkbrauwen kan je blik verharden.

Een ander iets is de vorm die je eraan geeft. Die moet opwaarts zijn zonder een scherpe hoek of en zeker geen boog (boogjes zijn zò retro). Vanaf je buitenste ooghoek buigt het lijntje lichtjes richting je slapen. Maar ook hier geldt natuurlijk weer dat je deze vorm moet aanpassen aan jouw gezicht. Een goede leidraad daarbij is de vorm van jouw eigen natuurlijke wenkbrauwen. Blijf zo dicht mogelijk daarbij dan kan het niet misgaan.

