Weg met die kilo’s teveel! 10 Tips

De lente en zomer helpen ons – ook vanuit psychologisch oogpunt – om weer in vorm te komen. Je hoeft op straat maar om je heen te kijken en ziet mensen joggen (de wegen lijken wel sportcircuits). Je hoeft maar naar de sportschool te gaan en ziet dat er weer heel wat afgezweet wordt. Kortom, iedereen heeft er weer helemaal zin in heeft en werkt er ijverig aan om de oude vorm weer terug te vinden.

Ook aan tafel letten we beter op op wat we eten. En als we een reclame voor een dieetproduct zien, blijft ons oog er automatisch langer op rusten (je weet maar nooit). Zelfs voor een beetje lichaamsbeweging schrikken we niet meer terug. Het mooie weer helpt een handje mee en het is eigenlijk best lekker om weer eens goed te bewegen.

Al deze activiteiten hebben eigenlijk één vast omlijnd doel: tijdens de zomervakantie zo goed mogelijk voor de dag te komen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe valt het allemaal in het dagelijks leven in te plannen? Je hebt je werk, je verplichtingen, misschien wel een gezin dat de nodige aandacht van je vraagt.

Soms ligt de oplossing gelukkig meer voor de hand dan je zou denken. Sterker nog, soms ligt de oplossing zo voor het grijpen dat je het niet ziet. Ons advies is om vooral niet al te veel van jezelf te vergen, maar om die dingen die je je voorneemt om te doen, goed te doen. Om een paar bezoekjes per week aan de sportschool en wat inspanningen aan tafel kun je, als je resultaten wilt bereiken, natuurlijk niet heen. Maar als je het verstandig aanpakt, moet het allemaal wel lukken.

Hier zijn onze tips. 10 regels (5 voor in de sportschool en 5 voor aan tafel) die vast en zeker hun vruchten zullen afwerpen.

IN DE SPORTSCHOOL

1. Cardiofitness

Als je vet wilt verbranden, zal cardiofitness vast onderdeel van je trainingsschema moeten uitmaken. Raadpleeg de instructeur over de verschillende mogelijkheden. Bespreek met hem de optimale snelheid (snelheden) en helling voor jouw lichaam. Er is geen effectievere manier om vet te verbranden dan cardiofitness (maar je moet het dan wel op de juiste manier aanpakken).

2. Geef de voorkeur aan wat lichtere gewichten

Ga voor meer herhalingen per serie, maar train met lichtere gewichten om de spiermassa te verstevigen en je metabolisme te stimuleren.

3. Train je buikspieren regelmatig

Let er daarbij vooral op dat je de oefeningen correct uitvoert. Ook de rustpauze tussen de series is belangrijk. Voor stevige buikspieren houd je vrij korte rustpauzes aan.

4. Overdrijf niet met sporten

Las vrije dagen en rustpauzes in anders heeft je lichaam niet de tijd om zich volledig te herstellen. Bovendien kan je enthousiasme, als je jezelf een te strak schema oplegt, wel eens heel snel wegebben. Beter iets minder vaak – maar regelmatig – trainen dan een korte periode heel intensief en dan helemaal niets meer.

5. Houd de moed erin

Train samen met een vriend of vriendin. Dat houdt de moed erin! En verveel je je tijdens de cardiofitness. Doe dan een beroep op je verbeeldingskracht. Tover jezelf beelden voor ogen waarin jij, superslank in badpak of bikini, over een bounty-achtig strand loopt. Je zult eens zien hoe snel de tijd op de loopband voorbij gaat!

AAN TAFEL

6. Ga voor kleinere porties

Vaak genoeg is het probleem niet zozeer wàt we eten, maar vooral ook hoeveel we eten (ongemerkt worden de porties steeds groter).

7. Pas op met vetten en zoetigheden

Maar omdat het ook belangrijk is wat je eet, blijft het opletten met vetten (kaas en sommige vleessoorten) en zoetigheden. Koop deze dingen gewoon niet dan kom je ook niet in de verleiding als je de koelkast opentrekt.

8. Begin de maaltijd met groenten

Begin iedere maaltijd met een portie rauwkost of gekookte groenten. De ergste trek is hiermee wel weg en je zult je beter kunnen beheersen als de rest van de maaltijd op tafel komt.

9. Doe je boodschappen met volle maag

Een geijkte tip maar het werkt wel: doe je boodschappen (zo mogelijk) met volle maag. Het klinkt misschien onzinnig maar het is bewezen dat je op deze manier veel ‘verstandiger’ boodschappen doet en voorkomt dat je thuiskomt met lekkernijen die je maar weinig zullen helpen om je oude vorm weer terug te vinden.

10. Ga voor vijf ‘kleine’ maaltijden per dag in plaats van drie ‘grote’ maaltijden

Las halverwege de ochtend en halverwege de middag een (verstandige) snack in. Je hebt dan tijdens de hoofdmaaltijden minder trek en zorgt ervoor dat je lichaam gedurende de hele dag voldoende energie heeft.

