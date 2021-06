Hoe bescherm je je haar tegen de zon? Check onze gezond-haar-tips! Maar lees ook even wat er in de zomer nu eigenlijk allemaal met je haar gebeurt.

3x Tips om je haar tegen de zomerzon te beschermen

In de zomer wordt je haar zwaar op de proef gesteld. Zon, zeewater en zwembadchloor hebben een schadelijk invloed op je haar (en huid). Het droogt ervan uit en verliest glans.

Maar wist jij dat de ultraviolette straling je haar ook gelig kan kleuren? Dat komt door de zogenaamde ‘foto-oxidatie’ van het pigment en de vorming van oxy-melanine. Ten gevolge van dit proces is je haar minder beschermd en dus nog kwetsbaarder in de zon. De zon tast ook het vetgehalte in ons haar aan waardoor het er matter gaat uitzien en het sneller statisch wordt. Bovendien breekt je haar sneller omdat de zonnestraling inwerkt op de fibrillaire eiwitten van de cortex (schors).

Hoe bescherm je je haar tegen de zon? 3x Haartips

Het zal duidelijk zijn dat je haar onder de zomerzon, hoe heerlijk ook, bescherming nodig heeft. Je kunt je haar op verschillende manieren veilig stellen en het glanzend en gezond de zomer doorhelpen:

1. De eerste (en misschien wel meest belangrijke) bescherming is de traditionele manier: hoedjes, petten, sjaaltjes en parasols. Dit moet deze zomer waarin strohoeden, visserhoedjes, baseball-petten en bandana’s een supertrend zijn, geen probleem zijn. Overigens zijn er tegenwoordig zelfs hoofddeksels die schadelijke zonnestraling weren en de straling die positief voor je hoofdhuid en haar is doorlaten.

2. De tweede bescherming komt van shampoos, conditioners, gels en sprays met een UV-filter maar deze zouden, volgens sommige experts, minder goed werken dan antizonnebrandcrèmes voor de huid omdat ze zich niet gemakkelijk uniform op het haar laten aanbrengen en niet goed hechten. Van alle haarproducten zouden conditioners met UV-filter het beste werken omdat ze langer op het haar inwerken.

3. Tot slot zijn er voedingssupplementen die je, voordat je gaat zonnebaden, kunt innemen. Supplementen op basis van bètacarotene, groene thee en andere voedingsmiddelen met polyfenolen kunnen helpen om je haar van binnenuit te beschermen, maar vervangen de bescherming van buitenaf (hoedjes en haarproducten met UV-filter) niet. Kortom, een hoedje of pet is en blijft een must!

We wensen je een heerlijke zonovergoten zomer met mooi zomerhaar toe!

TRENDYSTYLE