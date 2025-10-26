Jouw weekhoroscoop van 26 oktober tot 2 november 2025

Een nieuwe week staat voor de deur. Lees je weekhoroscoop voor 26 tot 2 november. Maak van deze herfstweek een tijd van heling en warmte.

Weekhoroscoop

Deze overgangsperiode vraagt om aandacht voor je lichaam en geest. Verwen jezelf met warme troostdrankjes, zachte dekens en rustmomenten bij kaarslicht of haardvuur. Adem de frisse, vochtige lucht diep in en maak dagelijks een rustige wandeling buiten om je energie in balans te houden. Wees mild voor jezelf. Maak van deze herfstweek een tijd van heling, warmte en zachtheid.﻿

Schorpioen﻿

Je werk vraagt deze week veel aandacht, maar laat je niet afleiden door fantasieën. In vriendschappen kan het wat rommelen; geniet van de goede momenten en laat trots niet in de weg staan bij conflicten.

Liefde: deze week kan je intense emoties en gepassioneerde discussies verwachten. Singles doen er goed aan om de ogen open te houden en niet op voorhand mogelijke kandidaten uit te sluiten.

Boogschutter﻿

Deze week begint met een gevoel van vernieuwing en hoop. Obstakels die je eerder tegenhielden, lijken opeens minder zwaar. Focus op vertrouwen in jezelf en probeer niet te piekeren; het is verspilde energie. Een bijzondere vriend of vriendin vraagt veel aandacht, maar behoud je eigen grenzen.

Liefde: deze week zijn er wat onderhuidse spanningen tussen jullie waar je met geduld uit komt. Singles maken kans op een betekenisvolle ontmoeting, maar moeten ervoor waken om direct het achterste van hun tong te laten zien.

Steenbok﻿

Een actieve werkweek ligt voor je, ideaal om je behaalde resultaten verder uit te bouwen. Wees alert op collega’s en deel niet te veel persoonlijke informatie. In je familiekring is eerlijkheid cruciaal; erken waar dingen niet soepel lopen en durf moeilijke gesprekken aan te gaan.

Liefde: eerlijkheid en openheid leiden tot meer begrip deze week. Singles kiezen liever voor zelfstandigheid dan een onvolmaakte relatie.

Waterman﻿

Je kunt deze week irritatie en frustraties ervaren. Hou je emoties onder controle en reageer met kalmte en gezond verstand. Weersta bemoeienissen in je privé-leven en concentreer je op je doelen. In relaties – op je werk, met vrienden of je familie – is geduld de sleutel; vermijd onnodige ruzies en wacht een rustig moment om te praten.

Liefde: deze week vraagt je liefdesrelatie om geduld en terughoudendheid. Singles doen er goed aan impulsieve beslissingen te vermijden.

Vissen﻿

Na een drukke periode mag je even ontspannen. Weersta de druk van je omgeving en wees trots op je behaalde successen, zonder opschepperij. Je kunt deze week overvallen worden door wisselende stemmingen; laat kleine ergernissen los en bekijk het leven van de positieve kant.

Liefde: een optimistische houding brengt harmonie in je relatie; leg niet elk wissewasje op het bordje van je partner neer. Singles doen er goed aan hoop te houden: er komt een spannende ontmoeting aan.

Tweelingen﻿

Je hebt hard gewerkt en daarmee veel opgelost, maar deze week loopt je hoofd over. Neem tijd om uit te rusten, de dingen los te laten en alles op een rijtje te zetten. Je zelfvertrouwen sleept je door moeilijke momenten heen.

Liefde: vergeet in de liefde niet om allereerst vooral van jezelf te houden; omarm je onvolkomenheden. Singles doen er goed aan te beseffen dat een zelfverzekerde houding deuren opent en de belangstelling trekt. Doe je niet minder voor dan je bent.

Kreeft﻿

Na drukke maanden komt er ruimte voor creativiteit. Grijp deze kans en overweeg nieuwe plannen, maar deel ze alleen met iemand die je helpt ordenen. Veranderingen kunnen je kwetsbaar maken, dus blijf alert op de juiste relaties. Vriendschappen vragen wederzijdse aandacht, ook jij mag gehoord worden.

Liefde: jij en je partner doen er goed aan deze week extra goed naar elkaar te luisteren. Singles, pas op met nieuwe relaties; je doet er goed aan eerst de kat uit de boom te kijken.

Leeuw﻿

De afgelopen maanden waren zwaar, maar nu is het tijd om piekeren los te laten en te accepteren wat je niet kunt veranderen. Zoek steun bij je partner, familie en vrienden. Singles kunnen hun hart makkelijker delen met vrienden dan met potentiële partners.

Liefde: in de liefde is enige voorzichtigheid geboden; let op je woorden. Singles doen er goed aan niet al te snel vertrouwelijk te worden met potentiële liefdeskandidaten.

Maagd﻿

Op werkgebied gaat het goed, maar blijf voorzichtig met financiële beslissingen. Verwen jezelf met gezonde voeding om de herfstkwaaltjes te vermijden.

Liefde: een onverwachte attentie van je partner kan je deze week aangenaam verrassen, leer te ontvangen zonder direct iets terug te geven. Singles zouden wel eens met onverwachte avances te maken kunnen krijgen, wees kritisch voordat je je openstelt. Verliefde Maagden zijn deze week in een romantische stemming.

Ram﻿

Je voelt je sterk en krachtig, met hernieuwd zelfvertrouwen. Op je werk verzet je deze week bergen. Wimpel een welgemeend compliment niet zomaar af.

Liefde: je positieve energie straalt af op je liefdesleven en zorgt voor plezierige en gepassioneerde momenten. Singles worden geconfronteerd met aantrekkelijke opties maar doen er goed aan kieskeurig te blijven.

Stier﻿

Deze week is een prima moment om financiële en administratieve zaken op orde te brengen. Schroom niet de hulp van vertrouwde personen in te schakelen.

Liefde: in de liefde mag je van waardevolle en intieme momenten genieten die je nieuwe energie geven. Passionele momenten versterken de band tussen jou en je partner. Singles ervaren diepe verbindingen.

Weegschaal﻿

Flexibiliteit is deze week belangrijk, want onverwachte veranderingen kunnen je overvallen. Je zou er wel eens humeurig van kunnen worden. Probeer je stemmingswisselingen de baas te blijven en stel grote beslissingen uit tot je rustiger bent.

Liefde: in de liefde is het belangrijk rekening te houden met je partner. Er zouden wel eens wat wolken aan de horizon kunnen verschijnen. Wees geduldig en stel je terughoudend op. Singles genieten van hun vrijheid en dat maakt ze extra aantrekkelijk.

Klik hier voor je maandhoroscoop

Klik hier voor je jaarhoroscoop