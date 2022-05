Dit vertellen die wallen of kringen onder je ogen jou

Niemand is blij met wallen of kringen onder de ogen. Ze verstoren de harmonie in je gezicht en zorgen voor een vermoeide oogopslag. Helaas bestaan er (nog) geen wondermiddelen om korte metten met deze schoonheidsfoutjes te maken.

Toch zijn er wel wat dingetjes die je kunt doen, maar voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk om in kaart te brengen wat voor een wallen of kringen jij hebt, en wat de oorzaak ervan is.

Neem je wallen of kringen dus maar eens onder de loep en ontdek wat ze jou te vertellen hebben. We helpen je een handje met ons overzicht. Overigens is deze lijst niet uitputtend. Sommige categorieën kunnen elkaar overlappen en soms zelfs kunnen er meerdere oorzaken voor je wallen of kringen zijn. Verder is het altijd goed je door je huisarts of een dermatoloog te laten adviseren, zeker als het om zo’n tere zone als de huid onder je ogen gaat.

1. Wallen door vetophoping onder je ogen

Je hebt altijd zwellingen (wallen) onder je ogen die er dag na dag hetzelfde uitzien. Als je constant wallen hebt, dan is het waarschijnlijk dat vet uit de ‘stootkussentjes’ rond je ogen zich onder je oogleden opgehoopt.

Mogelijke oorzaken:

– erfelijk bepaald

– natuurlijk verouderingsproces.

Remedies (helaas is er maar één en die is ook nog eens heel rigoureus): onderooglidcorrectie.

2. Wallen door vochtophoping onder je ogen

Je hebt zwellingen onder je ogen maar niet altijd zijn die even goed zichtbaar. Waarschijnlijk heb je last van vochtophoping onder je ogen.

Mogelijke oorzaken:

– slaapgebrek

– te diep in het glaasje gekeken

– roken

– teveel zout

– problemen met vocht vasthouden.

Remedies:

– meer slapen, minderen met zout, op een hoger kussen slapen, koude kompressen (of ook kalmeren met plakjes komkommer, plakjes aardappel, natte groenetheezakjes).

Let op: zwellingen onder je ogen kunnen ook een combinatie van vet-en vochtophoping zijn.





3. Blauwpaarse kringen onder je ogen

Je hebt blauwpaarse kringen onder je ogen.

Mogelijke oorzaken:

– trauma

– dunne huid onder je ogen

– bloedvaatjes net onder het huidoppervlak

– slechte bloedcirculatie

– roken

– allergie (bijvoorbeeld hooikoorts)

– medische conditie (onder meer anemie, nier of leveraandoening)

– teveel voor het beeldscherm

– veelvuldig in je ogen wrijven.

Remedies:

– slechte levensgewoonten verbeteren, de kwaliteit van je huid verbeteren met specifieke professionele dermatologische behandelingen, medische condities aanpakken, camoufleren met make-up.

4. Bruine kringen onder je ogen

Je hebt bruine kringen onder je ogen.

Mogelijke oorzaken:

– pigmentatie

– zonschade

– oxidatieve stress

– erfelijk bepaald.

Remedies: bescherming tegen zon, behandeling van de pigmentatie met retinol, vitamine C, kojic zuur of niacinamide, maar voorzichtigheid is geboden want de huid onder je ogen is teer en gevoelig, camoufleren met make-up.

5. Holle ogen/zwarte kringen

Waarschijnlijk is er sprake van volumeverlies tussen je onderste oogleden en je wangen. Omdat de huid onder je ogen dieper ligt, tekent zich een donkere schaduw af. Er is sprake van kringen door schaduwvorming als de kringen donkerder worden als je jezelf van boven belicht (dit testje je kun zelf doen).

Mogelijke oorzaken:

– volumeverlies

– stress

– vele slapeloze nachten

– extreem gewichtsverlies

– medische condities

– natuurlijk verouderingsproces

Remedies:

– verandering van levensstijl, fillers tegen volumeverlies, verbeteren medische condities.

6. Gekreukte huid

Je huid onder je ogen ziet er gekreukt en rimpelig uit.

Mogelijke oorzaken:

– droge huid

– zonschade

– huidveroudering.

Remedies: beschermen tegen de zon, goed hydrateren met hyaluronzuur of glycerine.

Overigens zit niet iedereen met wallen of kringen in zijn/haar maag. Laten we je vertellen dat we tijdens de modeweken meerdere malen van de visagisten backstage te horen hebben gekregen om wallen en kringen vooral niet al te veel te camoufleren omdat een ietwat vermoeide oogopslag o zo sexy is.

