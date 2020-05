Waar word jij gelukkig van?

Natuurlijk kun je niet altijd schaterend en lachend door het leven gaan. Maar we kunnen wel proberen om serener te zijn. Om meer ruimte voor gelukzalige momenten in ons leven in te bouwen.

‘Geluk bestaat niet’, zei een ervaren en wijze neuroloog eens tegen mij. Ik vond het niet prettig dit te horen uit de mond van een man die dagelijks geconfronteerd wordt met de geestelijke misère van de mens en die ongetwijfeld jaarlijks talloze recepten voor antidepressiva uitschrijft om zijn patiënten ‘gelukkiger’ te maken.

‘Wat nu, geluk bestaat niet?’, dacht ik toen bij mezelf. ‘Geluk bestaat wel!’ Ik besloot hem niet te geloven. Want welke naam moet ik dan geven aan die momenten in mijn leven waarin ik me echt gelukkig voelde? Ik herinner me mijn eerste feestje. Ik was twaalf en droeg een zeegroen zonnejurkje. Ik had de hele avond gedanst en toen ik na afloop in de spiegel keek, zag ik dat mijn ogen schitterden en fonkelden als sterren. Op dat moment was ik gelukkig.

En dan zijn er die vluchtige, kortstondige momenten van geluk (ik kan het niet anders noemen) die je soms zomaar overvallen. Waarop alles om je heen opeens licht en mooi wordt. Het mag misschien niet lang duren, maar is dat geen geluk?

Ik denk van wel. En ik denk zelfs dat je naar deze momenten kunt toewerken. Dat je ervoor kunt zorgen dat je gelukkiger wordt. Natuurlijk kun je niet altijd schaterend en lachend door het leven gaan. Maar volgens mij kunnen we wel proberen om serener te zijn. Om meer ruimte voor gelukzalige momenten in ons leven in te bouwen.

Een paar suggesties?

Zoek de natuur op. Geniet van de schoonheid van de zee, het strand, een boom, een paddenstoel, een zonnestraal die door het wolkendek heen prikt, een hond die zich uitleeft in het zand. Stel je open voor de kleine mooie dingen die het leven te bieden heeft. Verbaas en verwonder je zoals je dat deed toen je kind was.

Probeer meer te lachen. Lachen heeft een positieve uitwerking op je humeur.

Glimlach eens wat meer. Schenk de mensen om je heen eens een lach. Je zult zien dat je er een lach voor terugkrijgt.

Geniet van muziek die jij mooi vindt. Laat de muziek op je inwerken. Vergeet het afschuwelijke woord ‘multitasking’. Laat je meevoeren op de noten.

Onderschat het belang van relaties met andere mensen niet. Onderhoud contacten met je familie en vrienden. En stel je open voor nieuwe contacten. Die kunnen heel inspirerend werken.

Geniet van wat je hebt in plaats van te denken aan wat je zou willen hebben.

Verruim je blik. Doe nieuwe dingen voor een inspirerend gevoel, voor je eigenwaarde en om nieuwe mensen te leren kennen. Wees actief, laat het leven niet passief over je heen komen.

Las momenten in je dag in waarop je niets doet. Zet je gedachten stil. Concentreer je op je ademhaling. Relax. Wees sereen.

Creëer een ‘gelukzalige’ sfeer. Voor de een is dat mooie muziek en kaarslicht, voor de ander de openhaard, een avond op het balkon, een wandeling in het bos, een warm bad, een goed boek. Doe jezelf deze verwenmomenten cadeau. Maak er tijd voor.

Creëer ruimte en tijd voor jezelf, hoe moeilijk dat vaak ook is. Maak momenten voor jezelf vrij waarop je alleen dingen doet die jij leuk vindt.

Denk niet steeds in termen van ‘moeten’, ‘verplichtingen’ en ‘schuldgevoelens’. Probeer niet steeds aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Wat belangrijk is, is wat jij ervan vindt en wat jij voelt. Oefen jezelf om je eigen gevoelens en wensen te herkennen, luister naar je hart en volg het.

Er zijn vast nog veel meer dingen die ons in het leven een misschien kortstondig maar wel intens gelukkig gevoel kunnen bezorgen. Gelukkig maar! Help ons de lijst met tips en adviezen aan te vullen. Waar worden jullie gelukkig van? Mail het ons (vermeld er wel even de titel van dit artikel bij ‘waar word jij gelukkig van?’). Ons emailadres is tsnl(at)trendystyle.net – Vervang (at) door @.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE