Vrouwenpraat. Ik heb met de nieuwe liefde van mijn beste vriendin gezoend

Annelies heeft in een dronken bui met de nieuwe liefde van haar beste vriendin gezoend. Ze vindt het heel naar dat dit gebeurd is en weet niet of ze het haar vriendin moet vertellen of niet.

Ik ben helemaal van streek, en dat komt niet door de kater die ik vanochtend heb (niet alleen tenminste). Gisterenavond ben ik gaan stappen. Mijn beste vriendin met wie ik meestal uitga (laat ik haar Susan noemen), is op vakantie. En dus ging ik alleen. Ik kom toch altijd wel bekenden tegen. Zo ging het gisteren ook. Ik liep een paar vriendinnen tegen het lijf en ook het vriendje van Susan. Vriendje is misschien een groot woord. Ze zijn een paar keer uitgeweest en ze heeft bij hem geslapen maar al met al kennen ze elkaar nog maar een paar weken. Hij heeft net een scheiding achter de rug en heeft zich sinds kort weer in het uitgaansleven gestort.

We raakten aan de praat, hij kocht een wijntje voor me, en nog eentje, en nog eentje. Eigenlijk had ik weg moeten gaan, maar we hadden een enorme klik. Bovendien waren we allebei behoorlijk aangeschoten. En dus liet ik het allemaal maar gebeuren. Hij nam me mee naar de dansvloer en daar zoende hij me vol op mijn mond. En ik zoende hem met mijn dronken hoofd terug.

Nu durf ik mijn vriendin niet meer onder ogen te komen.

Moet ik het haar vertellen of niet?

Ik wil er niet over nadenken of ik hem leuk vind of niet, en ik weet ook niet of hij mij leuk vindt. Vanaf nu zal ik hem moeten vermijden. Ik kan er moeilijk met het vriendje van Susan vandoor gaan. Maar stel dat zij erachter komt dat ik met hem gezoend heb… Hoe zal ze dan reageren? Zal ze me haten? Moet ik het haar vooral ook vertellen omdat ze moet weten dat hij met haar misschien niet zo serieus is als zij denkt? Dilemma, dilemma…

Annelies

Beste Annelies,

het is beter om het voorval aan Susan op te biechten, alleen al omdat ze het anders van anderen te horen zou kunnen krijgen, en dat zou het nog vele malen erger maken. Bereid je er wel op voor dat ze heel verdrietig en boos kan zijn, en dat is haar goed recht. Je zult oprecht je spijt moeten betuigen en dan maar hopen dat ze je het kan vergeven. Daar kan best tijd overheen gaan. Jij hebt haar pijn gedaan en haar vertrouwen geschaad. Het vriendje of de liefde van een ander, vooral van je beste vriendin, is off-limits. Het feit dat hij zich ook niet al te correct heeft gedragen, doet daaraan niet af. Succes ermee! Even flink zijn, dan komt het vast wel goed.

