Vroegtijdige huidveroudering. 10 Vijanden van je huid

Je huid is je visitekaartje, maar het is ook een belangrijk orgaan. Het is daarom van belang dat je iedere dag weer je huid goed verzorgt en vooral ook beschermt. Want onze huid heeft helaas nog al wat vijanden. En om je tegen een vijand te verdedigen, moet je ‘m kennen. Daarom hieronder 10 vijanden van je huid.

1. Roken

Rokers onder onze lezers zullen niet blij zijn om deze vijand direct al op nummer 1 tegen te komen. Roken is schadelijk voor de gezondheid (dat weten we allemaal) en versnelt ook het verouderingsproces van de huid.

2. De zon

Net zoals roken is ook de zon een grote boosdoener. Langdurige blootstelling aan de zon schaadt de bindweefsels en heeft een negatieve invloed op de elastine in de huid. De huid wordt minder elastisch en er ontstaan eerder rimpels. Verder kan de zon natuurlijk ook nog veel ergere gevolgen voor de huid hebben dan alleen maar vroegtijdige veroudering.

3. De zonnebank

Net zoals met de zon, blijft het ook met zonnebankjes goed uitkijken. Je huid wordt ook hier blootgesteld aan uv-licht. Laat je goed voorlichten en ga vooral niet teveel onder de zonnebank.

4. Temperatuursverschillen

Temperatuursverschillen (vooral van koud naar warm) kunnen de haarvaatjes die zich vlak onder het oppervlak van de huid bevinden, beschadigen. De haarvaatjes kunnen hun elasticiteit verliezen en op den duur kunnen zich rode adertjes op de huid gaan aftekenen.

5. Luchtvervuiling

Ook luchtvervuiling (smog) is een steeds meer voorkomende vijand van onze huid. Net zoals bij roken en de zon heeft ook dit weer alles te maken met een proces dat ‘oxidatie’ genoemd wordt. Tijdens oxidatie worden cellen onherstelbaar beschadigd. Ouder worden is een kwestie van geleidelijke oxidatie. Nu wil het geval dat factoren als roken, zonnen en luchtvervuiling dit oxidatieproces versnellen. Het zal begrijpelijk zijn dat je je huid (en je lichaam) hiertegen moet beschermen.

6. Een slecht voedingspatroon

Een slecht voedingspatroon heeft onder meer zijn weerslag op je huid. Ga daarom voor een uitgebalanceerd voedingspatroon. Breng afwisseling in je maaltijden aan, ga voor veel groenten en fruit, eet vezelrijke producten (granen, rijst), eet niet teveel vetten en drink voldoende water. Wapen je lichaam door gezond te eten met anti-oxidanten (die het oxidatieproces kunnen afremmen). Voorbeelden van anti-oxidanten zijn vitamine C en E en de mineralen zink, koper en selenium.

7. Te weinig nachtrust

Je lichaam maakt van de nachtrust gebruik om (onder meer) je huid te herstellen. Zorg er daarom voor dat je voldoende nachtrust krijgt.

8. (Teveel) alcohol

Ook alcohol (overmatig alcoholgebruik) moet onder de boosdoeners voor je huid geschaard worden. Je huid droogt er onder meer van uit en alcohol kan bovendien de elasticiteit van je haarvaatjes doen afnemen.

9. Slechte reiniging van de huid

Ook een slechte reiniging kan op den duur zijn sporen op je huid achterlaten. Vuil en ‘deeltjes’ luchtverontreiniging slaan gedurende de dag op de huid neer (zie punt 5). Make-upresten kunnen de poriën verstoppen. Maak van de reiniging van je huid een dagelijks ritueel dat je nooit overslaat.

10. Stress

Stress en spanning zijn slecht voor je huid (en dat niet alleen). Vermijd daarom zoveel mogelijk stress. Vermijd ook ‘stress-rimpels’. Probeer niet te fronsen en knijp niet met je ogen. Door voortdurend te fronsen en met je ogen te knijpen, ontstaan steeds diepere rimpels, vouwen en lijnen.