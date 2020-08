Onderzoek heeft uitgewezen dat we geneigd zijn om 30% meer te eten als de tafel met grote borden wordt gedekt. Het probleem is dat onze borden in de loop van de tijd van een gemiddelde diameter van 23 naar 26 centimeter zijn gegroeid. Een terugkeer naar kleinere borden is het begin van kleinere porties.

Steeds vaker stappen de experts af van het klassieke dieet dat enkel een aantal eetregels voorschrijft. Calorieën tellen is tegenwoordig slechts een klein onderdeel van de totale aanpak. Afvallen is nog steeds een doelstelling maar het streven is toch vooral naar een gezonde(re) levensstijl waarin we ons bewust zijn van wat, hoe, waarom en ook HOEVEEL we eten.

Bij de hoeveelheden, de porties, willen we hier even stilstaan. Je hebt vast opgemerkt dat de porties steeds groter worden. In restaurants en fast food ketens bijvoorbeeld krijgen we vaak hoeveelheden voorgeschoteld waar twee of drie personen met elkaar genoeg aan zouden hebben. Maar omdat we gewend zijn ons bord leeg te eten, doen we ons best en niet zelden eten we (veel) meer dan we eigenlijk zouden willen (en nodig hebben).

Ook thuis zijn de porties gegroeid. De experts wijten dit aan een fenomeen dat wel ‘portion distortion‘ wordt genoemd. In de loop van de jaren zijn de porties die als ‘normaal’ worden beschouwd ongemerkt flink toegenomen.

Wat kunnen we hiermee? Als je wilt afvallen, neem dan eerst eens je borden onder de loep. Hoe groot zijn die? Verder is het goed je bewust te zijn van de porties die je opschept. Zijn die in de loop van de tijd groter geworden? Maak ze dan wat kleiner. Als je dat met regelmaat doet, als je elke dag wat minder dan gewoonlijk opschept, dan komt het met die lijn (bijna) vanzelf wel goed.

