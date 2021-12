Vollere lippen zonder fillers met de nieuwe make-up trends winter 2021 2022

Vollere lippen zonder fillers dankzij de nieuwe make-up trends winter 2021 2022. Model: Emily Ratajkowski. Photo: courtesy of Versace

De afgelopen decennia keken we soms wat lacherig en een tikkeltje neerbuigend terug op de trends uit de jaren ’90. ‘Het was me wat, die bruine, sterk omlijnde clownmonden!‘ Maar nu de nineties opeens hot and happening zijn, nemen we het allemaal weer bloedje-serieus en gaan we kijken of we er toch nog iets mee kunnen. Zo komt het dat die ‘belachelijke’ lippenstift trends van toen dit seizoen deel uitmaken van de hotste make-up trends voor herfst winter 2021 2022!

Natuurlijk zijn onze make-up technieken, de make-up producten en ook onze smaak in de loop van de tijd veranderd (geraffineerder geworden?), en zijn we inmiddels allemaal stukken make-up wiser. Maar laten we toch even kijken hoe we voor herfst winter 2021 2022 met die bruine nineties lippenstift, die donkere lippotloden en het contouren van onze lippen omgaan, en waar de limieten liggen. Want, reken maar, het is precisiewerk.

Vollere lippen zonder fillers dankzij de nieuwe make-up trends winter 2021 2022. Photo: courtesy of Fendace

Influencers als Emily Ratajkowski en Bella Hadid zijn ons al voor gegaan, dus daar hebben enig houvast aan. Naar verwachting gaat deze make-up trend op grote schaal ‘pakken’. Ook op de catwalks voor lente zomer 2022 kwamen nineties lippen volop voorbij. Alle reden dus om zelf eens met deze make-up trend te experimenteren.

8x Tips voor vollere lippen zonder fillers

#1 Lipverzorging. Scrub je lippen regelmatig, bescherm ze tegen de kou en houd ze gehydrateerd. Gebruik een lip conditioner maar sluit je lippen niet af met te vette balsems waardoor je er steeds meer van gaat gebruiken (het zogenaamde ‘verslavende’ effect).

#2 Kleur lippotlood. De regel is: net iets donkerder dan de natuurlijke kleur van je lippen.

#3 Materiaal. Kies een lippotlood met een scherpe punt.

#4 Contouren. Heb je van jezelf volle lippen volg dan de natuurlijke contouren. Wil je je lippen voller maken of corrigeren, smokkel er dan HOOGSTENS 1 à 2 millimeter bij. Vermijd het clown-effect (dat wij helaas al bij sommige influencers hebben gezien).

Vollere lippen zonder fillers dankzij de nieuwe make-up trends winter 2021 2022. Instagrammer / influencer Veronica Ferraro

#5 Techniek. Begin in het midden van je mond en werk dan naar buiten toe.

#6 Kleur lippenstift. Ga voor een bruine kleur die hoogstens een paar tinten donkerder is. Denk niet alleen in termen van chocolade maar ook aan warme karameltinten.

Vollere lippen zonder fillers dankzij de nieuwe make-up trends winter 2021 2022. Instagrammer / influencer Mary Leest

#7 Techniek. Breng de lippenstift op het midden van je lippen aan en vervaag de kleur richting de contouren met een penseeltje voor een geraffineerd degradé effect.

#8 Finishing touch. Maak je ninenties lip look af met een transparante gloss, een ander make-up product uit de jaren ’90 dat weer helemaal in zwang is. Gloss maakt je lippen optisch gezien voller. Je brengt transparante gloss volgens de allernieuwste make-up trends voor herfst winter 2021 2022 bovendien ook aan op je jukbeenderen en oogleden!

Met deze make-up techniek en producten werk je dus op twee vlakken aan vollere lippen. Enerzijds door die paar kostbare millimeter buiten je eigen lipcontouren en anderzijds door het plum effect van je gloss. Als je maar niet overdrijft!

