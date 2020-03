De vijf hotste haarkleurtrends voor lente zomer 2020 op een rijtje!

Trouwe Trendystylers hebben de trendreports over de haarkleuren voor lente zomer 2020 de afgelopen weken vast voorbij zien komen. De input voor deze reports komt van Marriët Gakes, één van de meest bekende haarkleurspecialisten in ons landje. Marriët won verschillende awards en heeft een eigen, exclusieve haarsalon in Amsterdam waar BN’ers de deur platlopen. Zij heeft de vinger aan de pols en weet als de beste wat de nieuwste haarkleuren dit seizoen gaan doen. Voor het gemak zetten we de hotste haarkleurtrends voor lente zomer 2020 nog even voor je op een rijtje:

#1 Bleach blonde

Eén van de belangrijkste haarkleurtrends voor lente zomer 2020 is ‘bleach blonde. Het gaat om een soort ‘summer statement blonde’. Klik hier om er meer over te lezen

#2 Honey blonde

Naast de platinablonde haarkleuren voor lente zomer 2020 gaan we natuurlijk ook wat donkerdere blondtinten zien. Honey blonde is hier de trend, aldus Marriët Gakes. Klik hier om er meer over te lezen

#3 Strawberry redheads

Wat je ook veel gaat zien, zijn die redhead-achtige kleuren. Zo gaf topkapper Sam McKnight het haar van zo ongeveer alle modellen voor de modeshow van Ashish een roodachtige kleur mee. Klik hier om er meer over te lezen

#4 Nearly black

De nearly black haartrend die we op dit moment spotten, is black but not quite, zwart maar net niet helemaal. Klik hier om er meer over te lezen

# Neon hair

De allerlaatste haartrend, die van vandaag dus, is meteen ook de meest extreme haarkleur voor het nieuwe seizoen: NEON HAIR. Het lijkt wel iets uit een film! Toch zagen we deze fluorescerende haarkleuren op verschillende catwalks voorbijkomen, zoals bij House of Holland, Jeremy Scott en Mugler. Klik hier om er meer over te lezen

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).