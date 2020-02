Verras je lieverd met home made Valentijn broodjes

Valentijnsdag valt dit jaar op een vrijdag en dan wil je misschien niet vroeger dan normaal uit de veren om hem met een speciaal ontbijtje te verrassen. Maar heb je het voor je liefje over dan hebben we een leuke tip voor je. Verwen hem met rood gekleurde liefdesbroodjes in de vorm van een hart. Je kunt het deeg natuurlijk ook de avond van tevoren (vanavond!) klaarmaken en de broodjes morgenochtend afbakken. Alleen al de geur van pas gebakken brood zal hem verrassen.

Natuurlijk gebruik je voor het kleuren van de broodjes geen kunstmatige kleurmiddelen (voor jouw liefje is alleen het allerbeste goed genoeg) maar een rood kleurtje dat de natuur ons biedt: bietensap! Serveer de broodjes met verse jam (zelfgemaakte jam als het even kan!) en romig boter. Een glas verse vruchtensap erbij en jullie dag kan niet meer kapot.

Het is even wat werk maar dat geeft niet. Leg je liefde in elk gebaar. Dat maakt je geschenk nog kostbaarder!

Ingrediënten (voor 10 tot 12 broodjes)

600 gram bloem (voor het bakken van brood)

lauwwarm water

olijfolie

125 ml vers rodebietensap

12 gram verse gist

1 theelepel suiker

1 theelepel zout

Benodigdheden

Grote mengkom

Bakplaat met bakpapier (beter nog als je twee bakplaten hebt)

Uitsnijvormpje in de vorm van een hart

Bereiding

Doe de gist in een kom en voeg een 1/2 glas lauwwarm water en 1 theelepel suiker toe. Meng alles goed door elkaar totdat de gist en suiker zijn opgelost. Voeg dan nog een 1/2 glas lauwwarm water en een paar handjes bloem toe en vermeng alles door elkaar. Je krijgt dan een beslag dat net iets dikker dan een pudding. Laat dit mengsel 10 tot 15 minuten rusten.

Na deze rustpauze is het tijd om de mouwen op te stropen en aan het kneedwerk te beginnen. Voeg om te beginnen wat water, een paar eetlepels olijfolie, een theelepel zout en een handje bloem aan het deeg toe en kneed het. Voeg nu afwisselend water en bloem toe. Als het deeg wat kleverig is, doe je er wat meer bloem bij; is het wat droog, dan doe je er nog wat water bij. Zo kneed je in minimaal 20 minuten naar een soepele deegbal toe waarvoor je ongeveer 600 gram bloem hebt gebruikt (wat meer of minder mag ook, al naar gelang de consistentie van het deeg).

Verdeel de deegbal in verschillende broodjes of maak er hartjes van (wij gebruikten hiervoor een grote uitsnijvorm voor koekjes) en leg de broodjes op bakpapier. Je zult hier twee vellen voor nodig hebben (het is dus twee keer bakken). Leg de broodjes op een afstandje van elkaar zodat ze tijdens het rijzen niet aan elkaar plakken.

Laat de broodje in een warme omgeving tenminste een paar uur rijzen.

Plaats een glas water in de oven (voor wat vocht) en verwarm de oven voor op 200 graden. Bak de broodjes in ongeveer 30 minuten gaar.

Om te voorkomen dat jouw rode broodjes goudbruin afbakken (dat willen we juist niet!) leg je er na ongeveer 10 minuten bakken voorzichtig een aluminiumfolie over.

Laat de broodjes op een rooster afkoelen. Bewaar de broodjes in de vriezer en ontdooi alleen die broodjes die je nodig hebt.

Happy Valentine’s Day!