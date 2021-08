7x Trendy zomerdrankjes zonder alcohol. Cool en fris

Zomerdrankjes zonder alcohol. Foto: Charlotte Mesman

De warme zomerzon (als’ ie er is!) stimuleert onze trek in koele, verfrissende drankjes. We zochten er een paar voor je uit (even iets anders dan de muntthee die vorige zomers zo in zwang was en inmiddels helemaal ingeburgerd is). Gezonde maar vooral lekkere drankjes waar je op elk uur van de dag van kunt genieten. Sommige drinks komen uit verre landen en zijn bijzonder verkoelend. Andere zijn wat minder exotisch maar daarom niet minder lekker. Stuk voor stuk vormen ze een welkome afwisseling op de gewoonlijke frisdranken en zijn ze bedoeld om de zomervreugde te verhogen!

#1 Verfrissende groene thee

Groene thee – warm of koud – is het zomerdrankje bij uitstek. Groene thee wordt verkregen uit dezelfde plant als ‘zwarte’ thee, maar bevat minder cafeïne omdat de bewerkingswijze van de blaadjes anders is. Aan groene thee worden veel heilzame werkingen toegekend. De thee bevat veel mineralen, vitamines en catechine, een antioxidant (die de vorming van vrije radicalen tegengaat). Er wordt bovendien gezegd dat catechine een positieve werking op ons humeur heeft. Alle reden dus om jezelf met een kopje groene thee te verwennen. Drink de thee met wat citroensap en een beetje suiker. Voor een exotisch smaakje rasp je er wat verse gember in. Op warme dagen kun je een volle karaf groene ijsthee bereiden die je in de koelkast bewaart. Zo heb je altijd een gezonde en verfrissende drank bij de hand. En krijg je op een terrasje opeens ontzettende zin in een glas ijskoude groene thee maar staat het niet op de kaart, vraag dan om een gewone groene thee, een schijfje citroen en een paar ijsblokjes. Zo simpel is dat!

#2 Koude hibiscusthee (bissap)

Hibiscusthee. Dit is een ultieme superfood drank. Foto: Charlotte Mesman

Hibiscusthee is één van de krachtigste antioxidanten die er is, maar het is ook een overheerlijk verfrissend drankje dat vooral in Afrika (waar de hibiscus volop groeit) gedronken. Vul een fles met koud water, doe er een paar scheppen gedroogde hibiscusblaadjes in en voeg eventeel suiker of honing toe. Plaats de fles in de ijskast. De volgende dag heb je een verrassend fris en exotisch superfood drankje.

#3 Italiaanse vruchtengranita

Een uiterst verkoelend (en lekker!) drankje dat op veel terrasjes in Italië wordt geserveerd is de ‘granita’, een drinkbare versie van ons waterijsje. De ingrediënten? Vers fruit, suiker, water en citroensap. Voor een heerlijke frisse aardbeiengranita heb je 500 gram aardbeien, 100 gram suiker, 100 ml water en het sap van 1 citroen nodig. Smelt de suiker in 100 ml water op een laag vuur tot een stroperige massa. Mix de aardbeien (gewassen en gepureerd), de afgekoelde suiker en het citroensap door elkaar. Schenk het geheel in een glazen schaal en laat het ongeveer 2 uur in de vriezer afkoelen. Meng het ijs om het half uur door elkaar zodat het in kleine stukjes uit elkaar valt. Serveer de granita in mooie, hoge glazen met vrolijk gekleurde rietjes. Natuurlijk kun je de aardbeien door ander zomerfruit (bijvoorbeeld watermeloen of aardbeien) vervangen.

#4 IJskoffie

Zomerdrankjes zonder alcohol, Griekse ijskoffie

De Grieken bestrijden de hitte met verkoelende ijskoffie, misschien niet erg gezond maar wel heel lekker. Wie wel eens in Griekenland is geweest, zal de hoge glazen met ijskoffie (steevast met flink veel schuim) zeker kennen. Wil je jezelf met dit drankje verwennen, doe dan oploskoffie, water, suiker en ijsklontjes in een shaker. Schud flink en schenk de ijsthee in een hoog glas. Ook de italianen serveren in de zomer veel ijskoffie. Zij bereiden de ijskoffie met de klassieke espresso en doen steevast ook een scheutje vanillesiroop in de shaker.

#5 Indiaas yoghurtdrankje

Een ander verkoelend drankje is de Indiase yoghurtdrank: lassi. De basis voor lassi is yoghurt en water. De overige ingrediënten kunnen verschillen. Er zijn wel duizenden manieren om deze drank klaar te maken. Je kunt suiker of zout gebruiken, kruiden of rozenwater. Je kunt de drank helemaal afstemmen op jouw smaak. Wij geven je een voorbeeld. Meng ½ kopje volle yoghurt met 1 ¼ kopje water, voeg citroensap, een paar druppeltjes rozenwater, suiker en ijsblokjes toe en mix alles goed door elkaar. Voor een extra verkoelend (en mooi) effect schenk je de yoghurtdrank in glazen die je een uurtje in de vriezer hebt bewaard en garneer je de glazen met verse muntblaadjes.

#6 Exotisch: kokosmelk met honingmeloen

Verder naar het oosten – in Thailand – vinden we een heel verkoelend en lekker dessert. Het mag dan geen drankje zijn, we willen je het recept toch geven. Want behalve als dessert is dit ook een heerlijk exotisch tussendoortje waar je jezelf en ieder ander zeker een plezier mee zult doen. Meng kokosmelk met koud water en palmsuiker. Snijd een zoete honingmeloen in blokjes en doe ze bij de kokosmelk. Hak ijsblokjes in grove stukken en voeg ze toe. Verdeel de kokosmelk over glazen dessertcups en garneer met een muntblaadje.

#7 Vruchtensappen en shakes

Als laatste – heel banaal maar daarom niet minder gezond en lekker – noemen we verse vruchten- en groentesappen. Centrifugeer appels, wortels, aardbeien of andere vruchten en/ of groenten (uit de ijskast) voor gezonde maar lekkere drankjes. Wil je jezelf helemaal verwennen dan mix je verse vruchten – banaan, kiwi, aardbeien – met (ijskoude) melk en suiker goed door elkaar. Goed voor een heerlijk frisse en gezonde huisgemaakte milkshake!

