Je hebt het vast al opgemerkt: seventies haaksels zijn terug in de mode. En we zijn er voorlopig nog niet vanaf!

Trend alert zomer 2021: seventies haaksels tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan. Foto: Charlotte Mesman

De modetrends voor zomer 2021 blijven knipogen naar het verleden. Zo ongeveer alle decennia van de vijftig, zestig jaar passeren de revue. Uit de jaren ’70 duikelen we de felgekleurde haaksels weer op. Lekker hippie. Back to nature. Love and peace.

Trend alert zomer 2021: seventies haaksels. Photo: courtesy of Gabriela Hearst

Gehaakte jurken, gehaakte topjes, gehaakte modeaccessoires. We gaan het zomer 2021 allemaal dragen. We zagen haaksels op de catwalks voor zomer 2021 (maar ook voor zomer 2022!) maar ook op straat, met andere woorden: deze modetrend krijgt voet aan de grond. Zowel dames als heren waagden zich er tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan aan.

Haal je haakpennen dus maar weer tevoorschijn! Of investeer in een gehaakte top met seventies bloemen of simpelweg een gehaakt tasje of sjaaltje. Combineer deze items met kralenkettingen en kettinkjes met bedels. Bekijk onze streetstyle en catwalk foto’s en laat je inspireren.

Trend alert zomer 2021: seventies haaksels. Photo: courtesy of Dsquared2 precollection SS 2022

Get the mood! Laat zomer 2021 een bevrijdende zomer van love & peace worden!

