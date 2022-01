Trainen voor slankere benen. 10x Tips. Vandaag nog beginnen :-)

Natuurlijk is niet iedereen (bijna niemand) behept met een paar benen à la Gisele, maar iedereen kan toewerken naar verbetering. Daarbij is gericht trainen belangrijk.

Trainen voor slankere benen. 10 Tips

Wil je mooie benen hebben, dan zul je er iets voor moeten doen. De huid moet iedere dag worden verzorgd met hydraterende crèmes, de overtollige haartjes zullen regelmatig en delicaat moeten worden verwijderd. En verder moet er getraind worden.

Natuurlijk is niet iedereen (bijna niemand) behept met een paar benen à la Gisele, maar iedereen kan toewerken naar verbetering. En daarbij is juist gericht trainen belangrijk. Langer zullen je benen van trainen niet worden, maar strakker en slanker wel. Hoe doe je dat? Hier zijn een paar praktische adviezen:

#1 Voor slankere en strakkere benen zul je je levensstijl in zijn totaliteit onder de loep moeten nemen. Van je voedingspatroon tot de manier waarop je traint. Dat wat in het Engels wel wordt aangeduid als ‘spot reduction‘, ofwel middels training en dieet één enkele zone van het lichaam aanpakken (bijvoorbeeld: ik wil het vetrolletje boven mijn knieën wegwerken) is helaas een utopie…

Spot reduction is een utopie

#2 Let erop dat je niet met al te zware gewichten traint. Je doel is niet je spiermassa stimuleren zodat je benen zwaarder worden. Integendeel, we gaan nu juist voor slankere en strakkere benen. Dus werk met lichte gewichten en korte rustpauzes. Pas vooral op met ‘complete’ oefeningen als squat of (of in de sportschool) leg press. Je benen en billen worden er strakker maar ook iets groter van. Het is een kwestie van keuzes maken. Streef je naar slankere benen, gebruik dan superlichte gewichten (wellicht doe je meer herhalingen per serie). Met machines die je in staat stellen een bepaalde spiergroep te isoleren, kun (in de sportschool, in tijden dat die open is) je ‘zwakke punten’ aanpakken. Zo train je met de leg extension het voorste gedeelte van je benen. De leg curl is voor de achterkant van je benen, en verder zijn er machines waarmee je de binnenkant van je dijen, de buitenkant van je dijen en je bilspieren afzonderlijk traint. Zorg altijd dat je weet wat je doet!

Zorg dat je altijd weet wat je doet

#3 Voer de oefeningen met een zeker en beslist ritme uit en zorg ervoor de bewegingen altijd gecontroleerd zijn. Ga niet voor ‘maximale uitputting’ maar concentreer je vooral op een correctie uitvoering van de oefening.

#4 Las aërobe activiteiten (steppen, fietsen, loopband) in je trainingsprogramma in. Houd een stevig maar niet al te hoog tempo aan. Beter 20 tot 40 minuten in een gematigd tempo dan 5 superintense minuten (dit laatste ziet men helaas maar al te vaak). In tijden van lockdown kun je ‘snel lopen’ in de natuur. Je ritme moet zo hoog zijn dat het je moeite kost om te praten.

#5 Vergeet de klassieke beenoefeningen op het matje niet! Ze doen hun werk op een andere manier dan de machines, maar dragen zeker hun steentje bij. Kijk ook eens op internet naar inspirerende fitness-workouts met beenoefeningen op de grond.

#6 Begin en sluit je training af met stretching. Om blessures te voorkomen en ook om de spieren ‘langer’ te maken.

#7 Als je er de mogelijkheid (geen lockdown!) en het budget toe hebt, maak dan een afspraak voor een serie massages die de bloedcirculatie en vochtafvoer in de benen stimuleren. En is je budget niet toereikend… probeer het dan eens met je liefste glimlach bij je partner! Misschien reikt hij je wel de helpende hand aan. En anders doe je het zelf! Maak een paar minuutjes per dag vrij om je benen te masseren.

#8 Dieet. Ga voor een dieet dat rijk is aan groenten en vezels en drink vooral veel water. Een gezond en uitgebalanceerd dieet is heel belangrijk voor sportsters die toewerken naar slankere en strakkere benen.

#9 Verwaarloos het bovenste gedeelte van je lichaam niet. Train ook je armen, je rug en je borstspieren voor een harmonieuze balans in de ontwikkeling van je lichaam. Vergeet ook je buikspieren niet.

#10 Laat de moed niet zakken als de resultaten op zich laten wachten. Formuleer voor jezelf een doel dat realistisch is, ook gelet op je lichaamsstructuur. En verwen jezelf (bijvoorbeeld met een klein cadeautje, misschien zelfs wel een minirok!) iedere keer als je een klein succesje hebt behaald. Want vele kleine succesjes leiden naar één groot succes: het behalen van je eindresultaat. Mooi gevormde en slanke(re) benen.

