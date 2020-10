Wat is er in de herfst nu gezelliger dan zelf verse pasta met pompoenvulling maken? Probeer deze tortelli. Als we wilt, kun je er ook amaretti koekjes in verwerken!

Slow food. Zeg niet dat je er geen tijd voor hebt. Voor koken mààk je tijd. Geniet van de geuren, de kleuren, de aanraking van de ingrediënten, de voldoening als je iets bijzonders op tafel zet. Zoals deze ravioli met pompoenvulling. Puur natuur. Proef de herfst!

Volgens het originele Italiaanse recept (tortelli alla mantovana) voeg je aan de pompoenvulling 100 gram verkruimelde amaretti koekjes toe. Wij hebben voor een ‘light’ versie (zonder ameretti koekjes) gekozen waarin de smaak van de pompoen maximaal tot zijn recht komt. De saffraan voegden we het deeg toe om het een mooi, herfstig kleurtje mee te geven, maar ook dat mag je achterwege laten.

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen (ongeveer 30 tortelli)



200 gram volkoren meel of farina di semola (plus extra meel voor het geval het deeg te nat is)

3 eierdooiers

1/3 glas lauwwarm water (plus extra water voor het geval het deeg te droog is)

saffraan (optioneel)

circa 500 gram pompoenvruchtvlees

gemalen Parmezaanse kaas of gezouten ricotta kaas (een beetje voor de vulling plus om mee te serveren)

nootmuskaat

1 klont boter

verse salieblaadjes

zout

peper

Bereiding

Was de pompoen, snijd de vrucht in grote stukken, wikkel ze in aluminiumfolie en bak ze ongeveer 40 minuten in de oven totdat het vruchtvlees zacht is en de schil zich gemakkelijk laat verwijderen. Plaats de stukken pompoen met de schil naar onderen op de bakplaat (als het vruchtvlees zelf de bakplaat raakt, kan het bruin kleuren). Prak het vruchtvlees met een vork fijn en breng het op smaak met zout, peper en Parmezaanse kaas of gezouten ricotta kaas.

Doe het volkoren meel in grote kom en voeg de eidooiers en het water toe. Kneed alles goed door elkaar tot een homogeen, glad en vrij stevig deeg. Is het deeg te droog, voeg dan meer water toe. Is het te nat, voeg dan extra meel toe.

Rol het deeg met een deegroller of een pastamachine uit tot dunne lappen en snijd er rondjes met een diameter van ongeveer 6 centimeter van. Schep op het midden van de rondjes een beetje van de pompoenvulling, vouw de rondjes dubbel, druk de randen stevig aan, buig de uiteinden naar achteren (richting de rechte kant van het halve rondje) en druk de uiteinden stevig op elkaar. Zo nodig kun je de randen van de rondjes bevochtigen zodat het deeg zich gemakkelijker laat ‘dichtplakken’. Leg de tortelli uit elkaar op een met bloem bestrooide ondergrond.

Kook de tortelli in ongeveer 3 tot 5 minuten in kokend water met zout gaar. Smelt ondertussen boter met salieblaadjes in een steelpannetje. Serveer de tortelli met de gesmolten boter, salie en Parmezaanse kaas.

