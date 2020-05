8 Tips voor ‘last minute’ ontharen. Eén van deze tips ken je vast nog niet!

Op het allerlaatste moment nog even je benen, bikinilijn en oksels ontharen? De snelste manier is natuurlijk het scheermesje.

Op het allerlaatste moment nog even je benen, bikinilijn en oksels ontharen? De snelste manier is natuurlijk het scheermesje (vooral ook als je geen scheerapparaatje bij de hand hebt). Bij je BF / mannetje mag het scheren er dan zo gemakkelijk uitzien, enkele aanwijzingen zijn wel op zijn plaats. Voorkom dat je op de vooravond van een feest de huid van je benen, oksels of bikinilijn irriteert.

Onze tips voor een babyzacht huidje zonder haartjes.

1. Een goed scheermes

Gebruik een scheermesje van goede kwaliteit. Als je zijn collectie erop nakijkt, zul je zien dat er allerlei typen scheermesjes bestaan. De scheermesjes met vervangbare mesjes liggen vaak het goed in de hand en zijn meestal het best van kwaliteit.

2. Meerdere mesjes en een glijstrip

Hoe minder vaak je het scheermes over de te ontharen huid moet halen, hoe minder wrijving en hoe minder kans op huidirritatie. De scheermesjes hebben in de loop van de tijd een hele ontwikkeling doorgemaakt. Van één enkel scheermesje per scheerkop tot scheermessen met zelfs vijf mesjes en speciale veringen waardoor je het mesje nog soepeler over de huid beweegt. Kies altijd een scheermes met meerdere mesjes en een glijstrip.

3. Wees zuinig op je scheermesjes

Blijf kritisch, ook als je op het laatste moment nog even snel moet scheren. Gebruik geen mesjes die vies, groezelig of geroest zijn. Ze kunnen je huid irriteren. Kijk de mesjes die je hebt zorgvuldig na voordat je ermee aan de slag gaat.

4. Bewaar je scheermesjes op een droge plaats

Om te voorkomen dat je op het laatste moment alleen nog een onbruikbaar exemplaar kunt vinden, is het belangrijk om je scheermesjes altijd goed op te bergen. Leg ze op een droge plek (dus niet op het randje van de douche of op de wasbak) en laat de mesjes niet vallen (zodat ze butsen of deukjes oplopen).

5. Vervang de mesjes tijdig

Gebruik in je haast (ook al is het de vooravond van een groot feest) geen mesjes die veelgebruikt en bot zijn. Deze mesjes scheren het haar niet goed af waardoor je het mesje meerdere malen over de huid moet bewegen. En je weet, hoe vaker je het over je huid haalt, hoe groter de kans op irritatie. Bobbeltjes, jeuk en roodheid wil je vooral op een feest (en tijdens de spannende nacht daarna) niet hebben.

6. Gebruik een scheerproduct

Iedereen kent de beelden van zijn mannenkin dik onder het witte schuim. En hij scheert zich al eeuwen dus hij kan het weten. Gebruik een scheerproduct (zeep droogt de huid uit). Maak de huid voor het scheren nat met warm water, wacht eventjes zodat de haartjes zachter worden (scheren na het douchen is ideaal) en breng een speciaal scheerproduct aan. Vooral scheergel is erg geschikt. De gel vormt een schuimende massa waardoor het mesje gemakkelijk over je huid glijdt.

7. Zo min mogelijk scheerhandelingen

Hoe minder jij je huid met het scheermesje be(mis)handelt, hoe minder kans op irritaties. Ideaal gezien zou je elke zone maar één keer met het mesje moeten behandelen. Trek de huid glad en oefen zo min mogelijk druk op het mesje uit. Werk tegen de groeirichting van de haartjes in en spoel het mesje na elke scheerbeweging onder stromend water af. Ben je klaar met de zone die je wilde scheren, spoel dan de restanten scheerschuim van je huid, dep de zone droog (wrijf er niet met een handdoek over omdat dat kan irriteren) en breng een kalmerende lotion aan.

8. Pindakaas?

Nog een laatste tip – of eigenlijk meer een eigenaardigheid. Volgens de Britse dermatoloog Dr Susan Mayou zou je van scheren met pindakaas (in plaats van met scheerschuim) enorm zachte benen krijgen. Pindakaas zou namelijk een hydraterend effect hebben omdat het olieachtig is. Overigens is dit ‘middeltje’ niet geschikt voor mensen met een notenallergie. En of het een goede tip is, betwijfelen wij. Maar probeer het gerust als je zin hebt om te experimenteren.