Tijdelijk uit elkaar? 6 Vragen die je jezelf zou moeten stellen

Vroeg of laat komt er een moment dat je toe bent aan een rustpauze in je relatie. Toegegeven, dit geldt misschien niet voor iedereen, maar veel vrouwen voelen deze behoefte op een gegeven moment opkomen. Misschien komt het omdat man en kinderen van oudsher op de eerste plaats komen, misschien komt het omdat het onderhouden van een relatie veel energie en inspanningen vergt. Misschien… ach, vul de redenen zelf maar in. Het zijn er veel.

Een rustpauze in je relatie kan wonderen voor jezelf en voor je relatie doen als de basis van je relatie goed is en er van beide kanten de wil is om samen door te gaan. Maar het kan ook een heel riskante stap zijn. Niet zelden brengt een tijdelijke break de relatie juist een stap dichterbij een definitief afscheid. Daarom is het belangrijk om jezelf van tevoren een aantal belangrijke vragen te stellen.

Waarom heb je behoefte aan een rustpauze?

Vraag je af waarom je behoefte voelt aan een rustpauze in je relatie. Het is heel belangrijk dat je helder voor ogen hebt met wat je met ‘tijdelijk uit elkaar gaan’ wilt bereiken.

Heb je behoefte aan rust, ruimte en aandacht voor jezelf (Dit is heel begrijpelijk, zeker als je al jaren een relatie hebt)?

Is het een test om te kijken of je hem mist en of je het alleen zal gaan redden?

Is het een aanloop naar definitief uit elkaar gaan. Is het een verkapte en softe manier om het hem te vertellen dat je niet met hem door wilt? (In dit geval is het misschien beter om eerlijk met hem te zijn en de confrontatie aan te gaan)

Is er een andere reden (een ander om over na te denken misschien)?

Wees eerlijk tegenover jezelf, en tegenover hem. Het antwoord op de vragen hierboven is mede bepalend voor de vorm waarin je de rustpauze gaat gieten en ook voor de afloop van de rustpauze: definitief uit elkaar gaan of niet.

Niet alle redenen om een rustpauze zijn even ‘nobel’. Als je in je achterhoofd al weet dat je uiteindelijk definitief bij hem weg wilt, is het wellicht eerlijker om het hem meteen te vertellen en de confrontatie aan te gaan.

Is er weerstand van zijn kant?

Vraag je af hoe je partner het zal opnemen als je het thema ‘rustpauze’ introduceert. Zal het voor hem als een donderslag bij heldere hemel komen, zal hij zich beledigd voelen, kan het de relatiecrisis die jij/jullie doormaakt/doormaken verergeren? Of zal hij het hetzelfde voelen als jij: een rustpauze zal jullie goed doen?

Stel jezelf al deze vragen en weeg alle voor- en nadelen tegen elkaar af. Wees je ervan bewust dat je hem met je voorstel tot een rustpauze zou kunnen kwetsen. De vraag is dus: wat weegt het zwaarst?

Welke vorm van een rustpauze werkt voor jullie het beste?

Ook in dit geval is het heel belangrijk dat je weet wat je met de ‘rustpauze’ wilt bereiken. Wil je echt met hem door dan is het waarschijnlijk beter om je omgeving niet te betrekken bij de rustpauze in jullie relatie. Als je nog niet samenwoont, zal dat niet zo moeilijk zijn, maar als je samenwoont of getrouwd bent en een gezin hebt, denk dan goed na in welke vorm je het gaat gieten. Een paar weken alleen op vakantie bijvoorbeeld valt veel beter aan de buitenwereld uit te leggen (‘Je hebt even behoefte om alleen te zijn, om helemaal tot rust te komen’) dan dat je tijdelijk weer bij je ouders gaat wonen.

Welke risico’s loop je?

Een tijdelijke break kan een stap dichterbij een definitieve beëindiging van je relatie betekenen. Het is goed dat je je hiervan bewust bent. Het kan zijn dat de rustperiode je doet inzien dat je liever alleen doorwilt. Dit is iets wat je van tevoren niet helemaal kunt inschatten. Het kan ook zijn dat HIJ inziet dat hij alleen beter af is en dat jij voor een ‘verrassing’ komt te staan.

Hoe sta je tegenover daten?

Hoe sta je tegenover daten tijdens de rustpauze? Als je reden voor een break ‘rust en ruimte’ is – volgens ons een van de zuiverste redenen voor een break – dan zal je hoofd in het geheel niet naar een andere man staan. Maar hoe denkt hij erover? Hij zou zich wel eens alleen, achtergelaten en niet-bemind kunnen voelen en zijn heil bij een andere vrouw (andere vrouwen) kunnen zoeken nu jij er, zij het tijdelijk, niet meer voor hem bent. Hoe zou jij daartegenover staan? Wil je dit risico lopen? Is het iets dat je met hem bespreken kunt?

Hoe groot is de kans dat een ‘break’ jullie relatie goed doet?



Ben je ervan overtuigd dat je bij hem wilt blijven en is de rustpauze echt alleen bedoeld om op adem te komen en om even afstand te nemen van de problemen van de afgelopen tijd? Dan is het heel belangrijk dat je dit goed naar hem communiceert. Laat hem weten dat je van hem houdt en dat je bij hem terugkomt (je zou samen een datum kunnen afspreken) zal een rustpauze jullie relatie goed kunnen doen en zelfs kunnen versterken en verdiepen.