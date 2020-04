Thuiswerken en de liefde. Wat doet het met je relatie?

Wat doet de coronacrisis met liefdesrelaties? Wat is de impact van thuiswerken op liefdesrelaties? Kunnen we meer echtscheidingen gaan verwachten, zoals in China?

Ontbijten, een snelle kus en jullie wegen scheiden elkaar. Jij en je partner zullen elkaar pas voor het avondeten weer zien. Ieder gaat zijn (haar) eigen weg, beleeft zijn (haar) eigen dag. Zo ging het voorheen. Maar nu zitten we opeens 24 per dag, 7 dagen per week op elkaars lip. Wat doet zo’n drastische verandering met je relatie? Ondermijnt het de stabiliteit waar je beiden zo hard aan gewerkt hebt?

Volgens de experts hoeft het niet per se negatief voor je relatie te zijn als je opeens 24 uur per dag in elkaars nabijheid doorbrengt. Vanzelfsprekend staat en valt alles met het evenwicht dat je als liefdespaar bereikt hebt. Als beide partners in staat zijn om zich als paar goed aan te passen aan nieuwe situaties, als er een goede dialoog en een goede samenwerking is, dan kan een intensieve samenleving meer intieme momenten bieden, zonder dat dat ten koste van ieders persoonlijke ruimte hoeft te gaan. Naast intieme momenten is er dan ook plaats voor andere activiteiten: de opvoeding van de kinderen, de zorg voor ouders, thuiswerk, of misschien wel andere nieuwe activiteiten die in deze nieuwe situatie op je pad komen.

Zit een liefdespaar echter in een disfunctionele dans, dan kan zo’n gedwongen intensieve samenleving werken als een kort lontje met explosiegevaar. In dit soort gevallen is het heel belangrijk om de taken thuis goed te verdelen en om bewust de activiteiten van de ander te respecteren. Onder die activiteiten vallen ook de zogenaamde ‘oplaadmomentjes’ (momenten waarop je ontspant) zoals lekker op de bank met een Netflix-serie.

Geduld en tolerantie zijn in ieder geval de sleutelwoorden. We moeten er actief aan werken om de relatie goed te houden. Meer nog dan ooit. Want een liefdespaar bestaat nu eenmaal uit twee personen, twee individuen, die in deze periode extra onder druk staan. We worden geconfronteerd met drastische veranderingen, met zorgen over de toekomst, over onze baan, geldzorgen. We worden geconfronteerd met onzekerheden, met iets waarvan we niet weten waar het toe zal leiden, met ziekte, soms zelfs met het overlijden van dierbaren in ongekende en vaak emotioneel zeer pijnlijke omstandigheden. Al deze emoties hebben vanzelfsprekend hun weerslag op onze liefdesrelatie. Hoe dat uitpakt, hangt van de basis van je relatie af, en de wil om er ook in deze periode iets van te maken.

Sommige mensen halen in dit kader wel eens China aan waar de lockdown-periode tot een explosie van echtscheidingen zou hebben geleid. Deze berichten moeten volgens de experts met een korrel zout genomen worden. In China waren tijdens de lockdown ook de echtscheidingskantoren dicht. Veel echtscheidingen die na opening van het land in behandeling werden genomen, lagen er, wordt er wel gezegd, al voordat het land op slot ging. Het valt dus nog maar te bezien hoe groot de impact van de lockdown-situatie op de liefdesrelaties was.

Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken gestart naar de invloed van de coronacrisis en de ‘blijfthuis’-maatregelen op liefdesrelaties, onder meer in Amerika. Binnenkort zullen we de resultaten van de onderzoeken in verschillende landen naast elkaar kunnen leggen.

Maar vooralsnog is het advies: heb geduld, wees verdraagzaam en laat elkaar ook in huis de ruimte, dan komt het allemaal goed :-)

