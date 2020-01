Succesvol lijnen? Houd jezelf niet voor de gek

Misschien ben je van plan om te gaan lijnen, of misschien ben je er al mee bezig. Een beetje matigen aan tafel is vaak het eerste waar we mee beginnen. En toch wil dat niet altijd resultaten geven.

Soms kan het zijn dat je het idee hebt (met het accent op: idee) dat je al dagen, misschien al tijden, je best doet. Je hebt het idee dat je van heel wat lekkere dingen afziet. Het gebakje van een jarige collega laat je staan (maar als beloning mag je ’s middags een koekje bij de thee). Je lunch heb je zelfs overgeslagen (en daarom mag je ’s avonds best wat meer eten). Je bent helemaal overgestapt op light producten (en dus mag je er wel een beetje royaler mee omgaan). Uiteindelijk krijg je op deze manier soms zelfs méér calorieën binnen terwijl je zelf denkt dat je jezelf de hele dag dingen ontzegt.

Zo gaat het dus niet werken!

Als je wilt afvallen, zul je eerlijk tegenover jezelf moeten zijn. Het heeft geen zin om ‘te doen alsof’. Anders kun je maar beter helemaal niet lijnen en gewoon heerlijk genieten van alles wat je in je mond stopt.

Ben je gemotiveerd en wil je echt die pondjes teveel eraf hebben, maak dan een plan. Schrap chocolade, zoetigheden, chips en andere dikmakers uit je boodschappenlijstje. Vul je winkelwagentje met groenten, fruit, mager vlees, vis, water en ongezoete sappen (als je daar behoefte aan hebt).

En… nu komt het, houd vooral de eerste tijd bij wat je per dag eet. Maak voor jezelf een schema dat je dag per dag invult. Schrijf op wat je gegeten hebt en hoeveel. De eerste dagen zou je dat wel eens veel meer kunnen zijn dan je eigenlijk dacht dat het was. Schrijf elke dag ook voor jezelf op wat je die dag goed hebt gedaan en wat je beter had kunnen doen. Sluit je notities af met een goede raad of inspirerende, liefdevolle tip voor jezelf voor de dag erna. Als je wilt kun je in hetzelfde lijstje ook bijhouden wat je dagelijks aan lichaamsbeweging en/of sport doet. Zo heb je een mooi overzicht van je inspanningen aan tafel (en wellicht ook in de sportschool) zonder dat je jezelf daarbij voor de gek houdt.

Het lijstje werkt motiverend en geeft je een leidraad in de periode dat je wilt weer in vorm wilt komen. Het doel ervan moet ook zijn om tot een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon te komen. Misschien laat het lijstje je in een oogopslag zien dat je eigenlijk minder groente en fruit dan je jezelf voorhield. Het maakt je bewuster van je (goede en slechte) eetgewoontes. Het is een manier om je dagelijkse eetpatroon bij te schaven en om zo op een evenwichtige manier weer op je oude gewicht terug te komen.

