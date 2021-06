Streetstyle. Shorts voor alle leeftijden (ook voor jou!). Foto: Charlotte Mesman

Shorts zijn een volwaardig kledingstuk geworden. Denk maar eens aan de shortsuit: pakjes met shorts waarmee je je met goed fatsoen op kantoor kunt vertonen. Shorts kunnen sexy, casual of zelfs urban chique zijn. Door hun veelzijdigheid zijn ze geschikt voor alle leeftijden. De modetrends voor 2021 maken het ons gemakkelijk. We hebben een aantal modellen voor je uitgezocht. Maak je keuze!

Streetstyle: shorts voor tieners en twintigers

Streetstyle. Shorts voor alle leeftijden (ook voor jou!). Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle. Shorts voor alle leeftijden (ook voor jou!). Foto: Charlotte Mesman

Modetrends lente zomer 2021. Spijkershorts. Photo: courtesy of Celine

Als je jong bent, moet je het ervan nemen! Op deze leeftijd kom je zo ongeveer met alles goed weg. Spijkershorts maar ook – zoals we die volgens de allernieuwste modetrends voor 2021 zien – fietsbroekjes en korte sweatpants. Al naar gelang de combinaties die je legt, kun je er een strand-, casual of stylish look mee creëren.

Streetstyle: shorts voor dertigers

Streetstyle mode zomer 2020. Minirokken en shorts. Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle mode 2020. 3x Coole mode looks voor milde herfstdagen. Foto: Charlotte Mesman

Wijde korte broeken met bandplooi kleden gemakkelijk af. Bovendien doen ze je benen optisch slanker lijken. Dit soort broekjes kun je altijd en overal dragen. Een blazer of jasje erop, of mooie blouse, een it-bag erbij. Superchic!

Streetstyle: shorts voor veertigers

Modetrends zomer 2021. Bermuda’s. Foto: Charlotte Mesman

Veertigers komen goed weg met wat chiquere modelletjes. Supercool is dit gladleren wielrennerbroekje dat net iets minder strak is dan het klassieke broekje. Kortom, rechte broekjes zijn super stylish. Een mooi laarsje of sneakertje eronder en een witte blouse erop en je ziet er top uit!

Shorts voor vijftig-plussers

Streetstyle. Shorts voor alle leeftijden (ook voor jou!). Foto: Charlotte Mesman

Vijftigplusser en te oud voor een korte broek? Kom op! Dat geloof je toch zelf niet. Laat je niet beperken door je leeftijd maar zoek naar dat model dat jou flatteert. Dat kan een rechte broek tot op de knie zijn of een wat wijdere bermuda. Ook deze look kun je weer zo gekleed of casual maken als je zelf wilt. Onder de broek kun je laarzen dragen, maar ook pumps of een sportieve sneaker. Je kunt voor een pakje gaan of de broek met een mooi T-shirt combineren. Kortom, je kunt er alle kanten mee op. Je kunt voor klassieke kleuren gaan maar ook voor felle (anti-aging!) kleuren.

Nog even: onze ‘regels’ zijn maar richtlijnen. Het allerbelangrijkste is altijd nog dat jij die korte broek of shorts kiest die bij jouw persoonlijkheid, leefstijl en smaak passen. Zolang jij je er goed in voelt, is het goed!

TRENDYSTYLE