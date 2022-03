Modeklassieker, culthit, must-have. Het leren jack is de grote lieveling van de fashion modellen. Ook in 2022 gaan we het volop dragen. Dit zijn de coolste jacks.

Het leren jack is de streetstyle must-have voor voorjaar 2022. Foto’s Charlotte Mesman

De afgelopen seizoenen wemelde het op de catwalks van de (nep)leren items. Zo ongeveer elk kledingstuk dat je je kon voorstellen, kwam in een (nep)leren versie. Het was een explosie van leer. Ook de modetrends voor lente zomer 2022 laten weer volop (nep)leer zien.

Het leren jack is de streetstyle must-have voor voorjaar 2022. Photo courtesy of Prada

Vooral het leren (motor)jack staat in het middelpunt van de belangstelling. Deze opleving hebben we natuurlijk weer aan de comeback van de modetrends uit Y2K (de jaren rond de eeuwwisseling) te danken. Dit seizoen dragen we het in verschillende versies: slank afkledend zoals je het inderdaad op de motor zou dragen maar ook in oversized én vintage versie. Vooral Prada was hier koploper.

Streetstyle mode 2021. Leren jacks. Foto: Charlotte Mesman

Ook in de streetstyle mode wemelt het van de leren jacks. De meest populaire modellen van het moment zijn stoer, vrij kort en hebben grote revers. Zwart is dé (niet)kleur maar bruin mag ook. Leren jacks met franjes zijn een beetje op hun retour. In plaats daarvan zien we wat langere leren jasjes met een net wat klassiekere snit.

Het leren jack is de streetstyle must-have voor voorjaar 2022. Streetstyle bij Prada

De leren jacks laten zich daadwerkelijk op alles dragen: op spijkerbroeken en geklede broeken. Eronder draag je een sweater met capuchon, een mooi truitje of – voor een ultieme 2022 look – een crop top. Ook op (romantische) jurken en (mini)rokken doen ze het goed. Het is de ideale must-have voor (frisse) lentedagen.

Streetstyle mode 2022. Leren jacks. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de mode foto’s voor 2022 maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen modelook.

TRENDYSTYLE