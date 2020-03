Er zijn mensen die van spijkerbroeken iets heel bijzonders weten te maken. Zo iemand is Chiara Totire, stylist bij Vogue Italië. Oké, die kwalificatie op zich zegt eigenlijk al alles. Met zo’n (droom)baan moet je wel over een uitzonderlijk stijlgevoel beschikken. En natuurlijk is Chiara helemaal op de hoogte van de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. Ze heeft voorkennis en inside informatie, zullen we maar zeggen. Alle reden om de kunst van het ‘stijlvol in spijkerbroek’ van haar af te kijken!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Wij gaan proberen Chiara’s modegeheim in een aantal stijlregels samen te vatten:

1. Ga voor de allernieuwste modetrends, net als Chiara, maar legt het er niet te dik bovenop.

2. Combineer it-items met kledingstukken die helemaal bij je eigen persoonlijkheid passen. It-items op deze foto’s zijn onder meer de blauwwit-gestreepte blouse (één supertrend voor lente zomer 2020) en de hooggehakte netschoenen van Bottega Veneta (inmiddels cult-schoenen).

3. Experimenteer met weinig tot geen make-up, en een natuurlijke haarstijl voor een ‘Italiaans-chique’ look.

4. Combineer klassiekers als donkerblauwe blazers en zwartleren jasjes met een spijkerbroek. Dit is een combinatie die iedereen kan leggen!

5. Besteed bijzondere aandacht aan de snitten en modellen van de kledingstukken die je draagt. Kijk maar eens goed naar Chiara’s spijkerbroeken.

6. Kies je modeaccessoires met zorg. Let op de kettingen maar ook op de suède mocassins. Ga voor aparte dingen!

7. Last but not least komt er natuurlijk ook een heleboel styling bij kijken. Trek daar tijd voor uit en denk erover na. Zie de spijkerbroek met open knoop. Zie ook de manier waarop de blouse wel/niet in de spijkerbroek wordt gedragen.

Veel modeplezier!

