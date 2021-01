Dipje? Kom in actie! Trek die pyjama uit en kleed je volgens de allernieuwste modetrends voor 2021. Take control of your life!

Gisteren was het de derde maandag van het jaar. Blue Monday. De meest depressieve dag van het jaar. Er is maar één remedie tegen: in actie komen. En dat betekent voor mij uit mijn pyjama komen en me weer eens ‘echt’ kleden. In dat kader haalde ik onze streetstyle mode foto’s erbij om wat opbeurende mode inspiratie volgens de allernieuwste modetrends voor 2021 op te doen. Ik deel de ideeën die de streetstyle foto’s mij gaven met je. Misschien kun je er iets mee. De winter is nog lang niet voorbij!

1. Hul jezelf in een oversize jas. Lange, oversize jassen zijn hét item voor winter 2021. Ze zijn klassiek en trendy, en laten zich ontzettend gemakkelijk dragen. Met een joggingpak en witte sneakers eronder ben je hip. Voor een meer geklede look draag je er een monochrome outfit (broek en top in dezelfde kleur) onder. Je hebt vast wel kledingstukken in je kast waarmee je een total black, een total white, een total camel look kunt creëren. Draag die onder je oversize jas!

2. Leg ongewone kleurcombinaties. Nesquikbruin met karamel bijvoorbeeld. Ga bij voorkeur voor neutrals, natuurlijke kleuren.

3. Draag die grote, goudkleurige oorbellen. Hang die goudkleurige, dikke schakelketting om je nek. We hoeven nergens heen, we worden nergens meer verwacht, maar dat geeft niet. We doen het voor onszelf.

4. Heb jij hoge laarzen? Trek ze aan! Verwissel van schoenen. Blijf variatie in je outfit aanbrengen, blijf creatief. Grijp niet altijd naar hetzelfde paar schoenen. En onthoud: de mode is niet leeftijdsgebonden.

5. We hoeven niet naar kantoor en de blazer is in de ban, maar soms voelt het gewoon goed om weer eens echt gekleed te gaan. Haal die plooirok tevoorschijn, draag er een coltruitje op en combineer het geheel met je donkerblauwe blazer. Nu even diep ademhalen en je hebt weer controle over je leven, of in ieder geval over jezelf.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE