Stop met zwartkijken! 5x Tips om negatieve gedachten de baas te worden

We bereiden ons voor op het ergste. Dat is menselijk. Maar het wordt schadelijk als je in die mineur blijft hangen.

Het zit nu eenmaal in de mens, en vooral in vrouwen: we bereiden ons op het ergste voor. Als zich een onverwachte en onplezierige situatie voordoet, schieten er meteen talloze rampenscenario’s door ons hoofd. In zekere zin is dit ook onze redding. We zijn klaar om een eventuele noodsituatie het hoofd te bieden. Er kleeft echter ook een nadeel aan deze reactie: soms raken we in een loep verzeild en blijven negatieve gedachten door ons hoofd malen. Die kunnen een situatie betreffen maar ook onszelf. We brengen slapeloze nachten door met het herkauwen van negatieve gedachten, maken ons zorgen over allerlei situaties die zich misschien wel nooit zullen voordoen, ondervinden stress en ondermijnen onze gezondheid en weerstand.

Ben jij in zo’n negatieve gedachten loep verzeild geraakt, dan is het zaak om ‘m te doorbreken. We hebben een aantal tips voor je:

#1 Zeg niet tegen jezelf dat je niet aan negatieve dingen MOET denken. Jezelf verboden opleggen helpt niet. Vergelijk het met je gedachten stilzetten tijdens een yogales. Dat doe je niet door jezelf op te leggen om niet te denken maar door er anders mee om te gaan bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Daar is die gedachte weer’ of ‘Ik denk hier teveel aan’. Of ‘Hallo, ben je daar weer. Nu is het wel weer even genoeg.’ Juist door je (negatieve) gedachten te accepteren maar niet te verbieden, zullen ze aan importantie inboeten.

#2 Blijf je hangen in een rampenscenario, probeer dan eens ook andere, mindere ernstige scenario’s te bedenken, of scenario’s die helemaal het tegenovergestelde zijn van wat jij vreest. Hierdoor dwing je jezelf om ook minder erge scenario’s in ogenschouw te nemen.

#3 Betreffen je negatieve gedachten vooral jezelf, vraag je dan eens af waar die vandaan komen. Een zekere ontevredenheid kan een motor zijn om jezelf te verbeteren, maar als ontevredenheid en negativiteit worden veroorzaakt door (tevergeefse) pogingen om aan de verwachtingen van anderen te voldoen, dan is het tijd om je los te maken uit dit denkpatroon. Probeer eens voor jezelf op te schrijven wat JOUW prioriteiten zijn, wat jij in het leven belangrijk vindt en wat jij wilt bereiken. Misschien wil je helemaal geen bliksemcarrière, maar werk je daaraan omdat het van je verwacht wordt. Logisch dat het dan niet lukt!

Overigens is dit een heel moeilijk punt. Niemand is ongevoelig voor pressies en sociale controle van buitenaf. Dit wordt ons als kind met de paplepel ingegoten. Maar het helpt als je je ervan bewust bent of wordt DAT er sprake is van pressies, verwachtingen en sociale controle.

#4 Vergelijk jezelf niet met anderen! Iedereen is anders, iedereen is uniek en iedereen doet het op z’n of haar eigen manier. Vergelijk jezelf daarom niet met anderen als je je negatieve gedachten de baas wilt worden. Focus liever op de dingen die jij zelf bereikt hebt. Schrijf ze maar eens voor jezelf op!

#5 Verleg je gedachten van negatieve dingen naar positieve dingen. Iedereen heeft dingen in het leven om dankbaar voor te zijn. Al was het maar de zon die vandaag weer schijnt! Of een glimlach die iemand je spontaan schenkt. Je gezondheid, de mensen om je heen, een mooie passage in een boek. Ben je weer in mineur, schrijf dan de mooie dingen in je leven maar eens op en wees er dankbaar voor!

