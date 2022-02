Kleed je slank! 13x Stijltips die flatterend werken

Misschien is het je wel eens gebeurd dat iemand je zegt dat je dikker geworden bent (helemaal niet leuk!), terwijl iemand anders een dag later stellig beweert dat je afgevallen bent. Ga maar eens na of je op beide dagen dezelfde kleding droeg. Vast niet!

Want met kleding kun je meer doen dan je denkt. Daarom is het belangrijk je bij het kiezen van kleding niet alleen af te vragen of je het mooi vindt (of wat de modetrends voor 2022 zijn), maar ook wat voor effect het kledingstuk heeft. Lijk je er slanker in? Kleedt de kleding mooi af? We hebben een aantal regels voor je die je kunnen helpen bij het kiezen van ‘slank makende’ kleding.

1. Kies je kleding niet te strak

Strakke of te kleine kleding accentueert vetrolletjes. Vermijd daarom (te) strakke rokken en broeken (strakke leggings zijn uit den boze), maar ook te strakke T-shirts en truien. De oversized mode van 2022 maakt het je dit seizoen gemakkelijk. Is een kledingstuk je in de loop van de tijd te klein geworden, wees dan eerlijk tegenover jezelf en hang het kledingstuk even weg, totdat je weer de juiste maat ervoor hebt (ondertussen is het een goede stimulans om af te vallen).

2. Vermijd wijde kleding

Te strak is uit den boze, maar ook te wijde kleding helpt je figuur niet. Verwijd wijde en flodderige kledingstukken. Denk niet dat wijde kleding verhult. Het gaat er juist om een slank silhouet te creëren. En dat creëer je met losse, fladderende kledingstukken nu juist niet. Dit is dus een kanttekening bij de oversized mode: kies de volumes met zorg. Laat je niet leiden door de trends maar door jouw figuur. Een voorbeeld: een oversized jurk die eigenlijk wijd gedragen moet worden, kan je indammen met een ceintuur in de taille. Maak dit soort afwegingen.

3. Kies zorgvuldig de juiste maat

Stijltips voor een slank silhouet

Kies de maat met zorg. Koop niet zomaar een maat omdat je die altijd draagt, maar probeer ook de andere maten van hetzelfde kledingstuk. Maak er een gewoonte van direct al verschillende maten naar het pashokje mee te nemen. Alleen door te vergelijken zul je begrijpen, welke maat je het meest flatteert. Kleding kopen luistert heel nauw. Koop geen kleding die niet goed valt of past. Het komt je figuur niet ten goede.

4. Zwart kleedt slank af

Iedereen weet het maar we herhalen het toch nog maar even: de slank afkledende kleur bij uitstek is zwart. Met andere donkere kleuren bereik je overigens hetzelfde effect (nachtblauw, donkerbruin, donkergroen). Voor een optimaal resultaat kies je niet alleen een donkere broek of rok, maar combineer je die ook met een donker truitje of jasje. Slanker kan niet. Een paar donkere laarzen met hak erbij en je bent een streepje! N.B. Total black looks zijn volgens de allernieuwste modetrends voor 2022 weer helemaal hot. Da’s even boffen.

5. Ga voor tonsuurton looks

We zeiden het al: de total black look komt terug. Maar ook de total camel en de total white look. Met andere woorden: monochrome outfits zijn een trend. En die maken slank. Pas zelfs de kleur van je schoenen zodat je de slanke lijn van je silhouet niet doorbreekt.

6. Kies ‘slanke’ materialen

Ook de juiste materialen helpen een handje. Vermijd dikke materialen als tweed of ribfluweel, maar ga voor gladde, effen en niet al te dikke stoffen. Echt! Het scheelt.

7. Verticale strepen maken slank

Verticale strepen maken lang (en dus slanker), horizontale strepen werken in de breedte. Kies je voor een streep, ga dan dus verticaal. Overigens geldt dit niet alleen voor strepen; ook een lange ketting bijvoorbeeld doet je bovenlichaam langer (en dus slanker) lijken. En zo maken v-halsen slanker dan ronde halsen. Werk dus altijd in de lengte.

8. Speel met lengtes

Eigenlijk hebben we het al gezegd: slank kleden gaat vooral ook om ‘je langer kleden’. Hoe langer je lijkt, hoe slanker. Het is allemaal (zoals dat ook met de mode het geval is) een kwestie van proporties. Draag je broeken lang (zodat je langer lijkt), dus niet op of boven de enkel maar ruim op de schoen. Ook hier hebben we dit seizoen geluk want floor sweeping lengtes zijn hot & happening.

9. Kies je taille

Dit seizoen heb je de keuze tussen hoge en lage tailles voor zowel (mini)rokken als broeken. Een vuistregel is: hoge tailles geven ook het idee dat je langer (en dus slanker) bent, lage tailles werken meestal niet flatterend.

10. Kies de juiste rok

Minirokken (we gaan ze in 2022 weer volop dragen) maken je benen optisch langer, maar kies de juiste lengte. Voor lange én slanke benen zorg je ervoor dat je rok net even voor het breedste gedeelte van je dijen valt. Een A-lijntje of een uitwaaaierend model doet je benen slanker lijken dan een recht model omdat je benen zich ‘verliezen’ in de ruimte die de rok creëert.

11. Ga voor hoge (of middelhoge) hakken

Net zoals een (echt) lange broek zorgen ook hakken voor een lang(er) en dus slanker silhouet. Kies dus als het even kan, voor een hak. Kies je schoenen in de kleur van je huid of je pantykousen voor nòg langere benen!

12. Wees verstandig…

Laat je niet meeslepen door modes en trends. Kies die kledingstukken die jou flatteren, ook al is de mode van het moment nog zo leuk. Weersta de verleiding.

13. Ken je zwakke plekken

Je zwakke plekken kennen en camoufleren, is één van de grootste geheimen van goed en slank kleden. Vind je bijvoorbeeld dat je kuiten wat aan de dikke kant zijn maar heb je slanke dijen, accentueer dan je dijen en ‘camoufleer’ je kuiten. Een broek die mooi aansluit op de dijen en onder de knie lichtjes uitloopt, is in dit geval het ideale model. Heb je slanke benen maar zware enkels, dan is een lange broek natuurlijk perfect. Draag je een rok, vermijd dan schoenen met een bandje rond de enkel. Een jurk met een licht uitwaaierende rok is ideaal om ronde heupen of dikke billen te verdoezelen. Als je die delen van je lichaam die je te stevig aan de maat vindt, weet te camoufleren, zal je in zijn totaliteit een slankere indruk maken.

