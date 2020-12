De spijkerbroekentrends voor winter 2020 2021 laten een gevarieerd plaatje zien. Hoge tailles, oversize, flared jeans, een voorzichtige terugkeer van de skinny jeans. Maar welke spijkerbroeken (die ook nog eens in de mode zijn) kleden slank af en doen je benen langer lijken?

Tip: voor extra lange (en dus slankere) benen draag je je spijkerbroeken met schoenen of laarzen met een hak. Maar let op: deze truc werkt alleen als de pijpen van je spijkerbroek deels over je schoenen of laarzen vallen zodat je als het ware een extra stukje spijkerbroek aan je been toevoegt.

Tip 2: draag je je laarzen over je spijkerbroek of draag je een cropped model, kies je laarzen dan in dezelfde kleur zodat de lijn van je benen niet doorbroken wordt.