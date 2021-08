Slank na je 50ste? Een geheim formule: eiwitten voor spiermassa, koolhydraten voor een boost & high impact ‘dansjes’

Grijp de menopauze aan als (positief) excuus om de strijd met overgewicht aan te binden! 8x Tips om weer in vorm te komen (of te blijven).

Slank na je 50ste? Een geheim formule: eiwitten voor spiermassa, koolhydraten voor een stofwisselingsboost & high impact ‘dansjes’

Slank na je vijftigste? Het kan! Je gewicht onder controle houden is niet zozeer een kwestie van lijnen maar wel van levensstijl: gezond eten en goed bewegen. Dat weten we allemaal al, horen we je zeggen. Toch hebben we nog een paar tips voor je die je misschien van pas kunnen komen om de strijd met ongewenste kilo’s op ongewenste plekjes aan te binden. Grijp de menopauze aan als positief excuus om aan je lichaam te werken.

Eet- en beweegtips om weer in vorm te komen. 8x Tips & trucs

Zo vind je je lichamelijke vorm weer terug (en houd je hem ook daadwerkelijk vast):

1. Suiker is vergif, het stimuleert ontstekingen, versnelt het verouderingsproces en je wordt er dik van. Toch zit het in ontzettend veel voedingsmiddelen. Ongemerkt krijgen we er meer van binnen dan goed voor ons is. Een tip om je suikerinname effectief en daadwerkelijk te beperken: check de ingrediëntenlijst – als er meer dan 6 gram per 100 gram suiker in zit, dan heb je te maken met ‘trash food’.

2. Koop alleen voedingsmiddelen die niet bewerkt zijn. Dat is: koekjes, crackers, cakes, taarten, worst, frikadel, filet americain, spareribs, kant-en-klare diepvriesmaaltijden. Ga voor basisingrediënten en eenvoudige gerechten. Dat is: fruit, groenten, eieren, noten, zaden, peulvruchten, volkorenbrood, volkorenrijst, vis, wit vlees (kip), mager gehakt.

3. Bekend is dat voedingsmiddelen met een mix van vetten (circa 40 tot 60%) en koolhydraten (circa 20 tot 30%) uitlokken tot overeten. Denk hierbij aan ovenschotels, ijs, cakes, pizza. Loop er met een boogje omheen.

4. Je zult alleen afvallen als je minder calorieën consumeert dan je verbrandt. Maar weet je dat het ook nog uitmaakt uit WELKE voedingsmiddelen je je calorieën haalt? Om te voorkomen dat je spiermassa verliest, kun je in de afslankfase het beste voor meer eiwitten (eieren, wit vlees, magere yoghurt, vis, tofu) gaan, en de hoeveelheid vetten en koolhydraten terugbrengen.

5. Hoe meer spiermassa, hoe effectiever je stofwisseling. Spieren vragen namelijk continu om energie. Jammer genoeg neemt onze spiermassa in de loop der jaren af. Daarom is het belangrijk, vooral als je niet zo jong meer bent, om aan je spieren te (blijven) werken. Ondersteun je eiwitrijke voedingspatroon (zie 5.) met trainingen waarbij je ‘magere massa’ (spieren) opbouwt. Niet schrikken! Je hoeft echt niet als een bodybuilder met zware gewichten aan de slag te gaan. Je kunt ervoor kiezen om met kleine gewichtjes te trainen maar je kunt ook high impact-low intensity (online) lessen volgen waarbij alle lichaamsspieren op een lichte en gezonde manier in beweging worden gezet. Ik vind het aangename ‘dansjes’ die je conditie verbeteren maar tegelijkertijd ook je spieren versterken en heb er optimale resultaten mee bereikt (ik had nooit gedacht dat je je buikspieren kon trainen zonder de gebruikelijke sit-ups die mij ook nog eens rugpijn bezorgen).

6. Verder maakt de 6000 tot 10.000 stappen regel steevast deel uit van een gezonde levensstijl. Zorg dat je aan je stappen komt!

7. Er kan een moment komen dat je niet meer afvalt. Dat is het moment om je stofwisseling te boosten, en dat doe je met koolhydraten, in combinatie met high intensity trainingen. Op deze manier leer je je lichaam om de koolhydraten die het binnenkrijgt om te zetten in de energiebron glycogeen en niet in vet.

8. N.B. Houd er rekening mee dat spierweefsel meer weegt dan vet. Zet je vette massa om in spiermassa (wat dus de bedoeling is), dan kan dat in je gewicht tot uitdrukking komen.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE