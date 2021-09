4x Skincare tips voor een jonge huid. Foto: Charlotte Mesman

Steeds vaker wordt de hulp van artsen en esthetische chirurgen ingeroepen om huidveroudering tegen te gaan of te vertragen. Botox-behandelingen, siliconen, liposuctie. Het lijkt wel of deze middelen in plaats van ‘ultimum remedium’ (het laatste redmiddel) het enige redmiddel zijn. Niets is minder waar, want ook crèmes en ‘traditionele’ schoonheidsbehandelingen zijn steeds geavanceerder en efficiënter. Vandaag de dag kun je hiermee optimale resultaten bereiken zonder dat je nu direct onder het mes moet! Het belangrijkste is dat je de juiste producten en behandelingen voor jouw huid vindt.

De oorzaken van veroudering van de huid

Vandaag de dag ligt de gemiddelde levensduur hoger dan vroeger. Ook het aantal jaren dat we werken is sterk toegenomen. Een vrouw die op haar zestigste werkt, is geen uitzondering meer. Dit betekent dat onze huid langer mee moet. Met name rond de leeftijd van 45-50 jaar beginnen we de tekenen van het voorbijgaan van de jaren te zien.

Maar meer nog dan het voorbijgaan van de jaren, zorgen vooral externe factoren voor een (vroegtijdig) verouderde huid. In het laatste decennium hebben we het vooral over één van de ergste vijanden van onze huid gehad: de zon. De afgelopen jaren hebben we geleerd hoe we ons tegen de schadelijke invloeden van UVA en UVB-straling kunnen beschermen. Iedereen is zich bewust van de schadelijke effecten van de zon op de huid en we weten hoe we ermee om moeten gaan. We mijden de middaguren en gebruiken anti-zonnebrandcrèmes. Er bestaat een algemeen bewustzijn, een ‘zonnecultuur’.

Maar we onderschatten nog de schadelijke invloeden van een andere vijand waarover we tot voor kort eigenlijk nauwelijks iets hoorden: milieuvervuiling. Eigenlijk begint zich nu pas langzaam een cultuur rond dit item te vormen. We weten allemaal dat milieuvervuiling (met name luchtvervuiling) slecht is voor ons lichaam (denk aan astma, aan steeds vaker voorkomende allergieën). Maar niet alleen tast milieuvervuiling onze gezondheid aan, we worden er ook niet mooier op! De constante blootstelling aan milieuvervuiling leidt tot een versnelling van het verouderingsproces. Daarom moeten we onze huid ook tegen deze externe factor goed beschermen.

Hoe kunnen we het verouderingsproces van onze huid tegengaan/vertragen?

Om onze huid te beschermen tegen schadelijke externe factoren is het van belang om de juiste producten die geschikt zijn voor onze huid te gebruiken. Hoe ouder we zijn hoe belangrijker de verzorging van onze huid.

#1 Beschermen tegen de zon

Allereerst is het van belang om je huid te beschermen tegen de zon. Ga daarom nooit naar buiten zonder een crème met een beschermingsfactor. De huid moet bovendien voortdurend goed gehydrateerd worden met een vochtinbrengende crème, zeker na de zomer. Dit om rimpels te voorkomen of te vervagen. Ook al is uit een recent onderzoek gebleken dat niet rimpels maar veeleer het verlies aan ‘compactheid’ van de huid ‘schoonheidsprobleem nummer 1’ is.

Niet altijd worden rimpels als negatief ervaren. Rimpels geven een indicatie van onze ‘rijpheid’, van onze levenservaring en levenswijsheid. Ze kunnen ons gezicht meer ‘karakter’ geven.

Het verlies van compactheid van de huid daarentegen zorgt voor een vermoeid en getekend gezicht. In de loop der jaren wordt de huid slapper en daardoor ‘vervagen’ de oorspronkelijke vormen. Onze uitdrukking verandert. We zien er ouder uit. Dit ‘verslappingsproces’ begint al op jonge leeftijd, als we 28, 30 jaar zijn, en hangt met name af van externe factoren.

Wat kun je ertegen doen? Het is aan te raden om in ieder geval vanaf je dertigste altijd een dagcrème te gebruiken (alleen al om je huid te beschermen tegen de externe factoren waaraan deze in de loop van de dag wordt blootgesteld). Is de huid nog relatief jong dan hoeft nog geen nachtcrème gebruikt te worden. Als we het over een jonge huid hebben, bedoelen we een huid met weinig rimpels, weinig lijnen en een overwegend glimmende (en dus vette) huid.

#2 Vergeet de huid van je hals niet

Vergeet ook de huid van je hals niet! Behalve je gezichtshuid ondergaat ook de huid van je hals in de loop der tijd veranderingen die je er niet mooier op maken. De structuur van deze hals/nek is heel gevoelig. Ten eerste is de huid van je hals minder rijk aan talgklieren dan onze gezichtshuid. De talgproductie ligt daardoor op een lager niveau en de huid is dus minder beschermd. Verder heeft onze hals een zwaar gewicht te torsen: ons hoofd! Tot slot (ga dit ook eens bij jezelf na!) zijn we vaak geneigd om de huid van onze hals te verwaarlozen. Hoe vaak smeren we onze gezichtshuid niet in maar slaan we onze hals – uit gemak? – over?

#3 De tere huid rond je ogen

Ook de huid rond onze ogen heeft het zwaar te verduren. Je kunt de huid rond je ogen het beste al vanaf je twintigste verzorgen met een speciale oogcrème. Dit is met name van belang als je op (een slecht geventileerd) kantoor voor de computer werkt, verstoken van natuurlijk (dag)licht. Onder deze omstandigheden is een oogcrème/-gel een absolute must. Eigenlijk is een gel beter dan een crème, want een gel trekt sneller in de huid. Je kunt je dus direct na het opbrengen opmaken.

Anders dan je zou denken, is het met name van belang om ’s morgens de huid rond je ogen te verzorgen. Breng je ’s avonds oogcrème aan dan zou dit wel eens ‘te zwaar’ voor je huid kunnen zijn. Juist gedurende de nacht is de huid in beweging. Je zou dit natuurlijke proces kunnen verstoren en vermoeide, gezwollen ogen kunnen het gevolg zijn. Zorg er verder voor dat je altijd een speciaal oogproduct gebruikt. De huid rond je ogen is immers veel dunner en gevoeliger dan de rest van je gezichtshuid.

#4 Reinig je huid altijd goed

Verder is het van belang om de huid goed schoon te houden (we kunnen dit niet genoeg zeggen!). Reinig je huid daarom in ieder geval ’s avonds goed (gebruik daarvoor een mild product). Je verwijdert hiermee vuil en smog die zich in de loop van de dag op je huid hebben vastgezet. Wil je het helemaal volgens het boekje doen, dan maak je rond de seizoenswisseling een afspraak met de schoonheidsspecialiste voor een gezichtsbehandeling. Tijdens zo’n behandeling wordt de huid grondig gereinigd en worden eventuele zwarte puntjes (mee-eters) op verantwoorde wijze verwijderd.

We zijn dus in staat om ouderdomsverschijnselen van de huid adequaat te bestrijden of in ieder geval te vertragen, zonder dat we daarvoor ingrijpende, kostbare en vaak ook riskante ingrepen moeten ondergaan. Het allerbelangrijkste is dat je de juiste producten kiest en deze tijdig aanwendt. Laat je, als je zelf niet weet wat goed voor je is, adviseren door je schoonheidsspecialiste of door de deskundige in de parfumerie, of door je huis- of huidarts.

