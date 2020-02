Schoenentrends lente zomer 2020. Gaan we deze tutschoentjes echt dragen? Jazeker!

Kleine hakjes, puntige neusjes, bandjes over de wreef of om de enkel. De favoriete schoenen voor zomer 2020 zijn preuts als een schoolmeisje en tuttig als een ouwe vrijster.

De schoenentrends voor lente zomer 2020 laten een heel gevarieerd beeld zien. Aan de ene kant zien we stoere afzaklaarzen en sensuele sandaaltjes met hoge hakken maar aan de andere kant zien we ook vrij ‘tuttige’ schoentjes met kleine hakjes. Van die schoentjes die je aan de voeten van een schoolmeisje op haar eerste schoolbal zou kunnen zien. Of aan de voeten van een ouwe vrijster die de mannen voorgoed heeft afgezworen.

Sommige modellen haken openlijk aan bij de klassieke Mary Jane schoenen met banden over de wreef. Andere modellen hebben een ‘kitten heel’ en een bandje rond de enkel. Sommige platte schoentjes hebben meer weg van ballerina’s met puntige neus. Dat is overigens wel een leidraad: de neuzen van de schoenen zijn vrij puntig dit seizoen.

Verder zagen we op de catwalks opvallend veel kniekousen en pantykousen, iets wat vooral voor het zomerseizoen opmerkelijk is. Zo showde Max Mara lage pumps met ragfijne kniekousen. Bij Salvatore Ferragamo zagen we veredelde ballerina’s met witte sokken. Bij Antonio Marras zagen we de ‘echte’ Mary Janes met donkerrode (!) kniekousen. En Chanel ging zelfs voor zwarte pantykousen!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door de allernieuwste schoenentrends voor lente zomer 2020. Juist dat ‘tuttige’ kan heel aantrekkelijk zijn in combinatie met stoere items of ultravrouwelijke outfits. Heel fijn is ook dat deze schoentjes lekker lopen en dat je ze, zeker nu ze met sokken of kousen worden gedragen, al vroeg in het seizoen aan kunt.

Saillant detail: weet je dit we dit soort schoenen zelfs voor de heren gaan zien? Klik hier om er meer over te lezen

TRENDYSTYLE