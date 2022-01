Zo draag je platte schoenen (met stijl). Tips & trends 2022

Volgens de schoenentrends voor 2022 gaan we allemaal aan de mocassins en veterschoenen. Comfortabel maar niet altijd even charmant. Zo draag je ze met succes.

Schoenentrends 2022. Zo draag je platte schoenen (met stijl). Foto: Charlotte Mesman

De schoenentrends voor 2022 laten een terugkeer van halfhoge en hoge hakken – al dan niet chunky – zien, iets wat veel vrouwen zullen toejuichen want niets is zo flatterend als een paar centimeters lengte. Maar als je je de afgelopen tijd een beetje in de mode hebt verdiept, dan zul je ook weten dat we volgens de allernieuwste schoenentrends volop platte mocassins en veterschoenen gaan dragen. We gaan dus weer eens met schoenen uit vriendliefs garderobe aan de haal. Zoals altijd, zien we in de trends dus twee uiterst: ultravrouwelijk tegenover ‘mannish’.

Schoenentrends 2022. Zo draag je platte schoenen (met stijl). Foto: Charlotte Mesman

Maar hoe draag je platte schoenen met succes? Dat is niet altijd even gemakkelijk, tenzij je gezegend bent met een slank silhouet en lange gazellenbenen (maar wie is dat nu?). We geven je een aantal stijlregels en tips mee.

5x Stijlregels voor het dragen van mocassins en veterschoenen

Stijlregel 1: Onthoud dat het in de mode altijd om proporties draait. Werk in de lengte. Het klinkt banaal maar als je dit in gedachten houdt, kom je al een heel eind.

Stijlregel 2: De moeilijkste combinatie is een kuitlengte (broek of rok) plus platte schoenen. Kies in plaats daarvan voor platte schoenen plus een kortere rok- of broeklengte òf juist een langere lengte waar je het smalste deel van je onderbeen – je enkels dus – laat zien.

Schoenentrends 2022. Zo draag je platte schoenen (met stijl). Foto: Charlotte Mesman

Stijlregel 3: Verleg het accent naar boven. De modetrends voor 2022 komen ons op dit punt tegemoet. Denk aan broeken en (koker)rokken met hoge taille, crop truien en de trend om je wintertrui van voren in je broek of rok te dragen.



Stijlregel 4: Ga voor slanke afkledende broeken of rokken. Denk aan slim fit jeans (tot boven de enkel) of kokerrokken tot op de knie.

Stijltip 5: Mocassins en veterschoenen (brogues) draag je òf met een androgyne look (bijvoorbeeld een broekpak) of juist met een ultravrouwelijke outfit.

Do’s en don’ts voor een langer silhouet met platte schoenen

Schoenentrends 2022. Zo draag je platte schoenen (met stijl). Foto: Charlotte Mesman

Pas op met e nkelbandjes . Ze doorbreken de lijn van je benen waardoor ze minder slank lijken.

. Ze doorbreken de lijn van je benen waardoor ze minder slank lijken. Kies schoenen in dezelfde kleur als je outfit. Naturel kleuren zijn gewoonlijk flatterender dan zwart (tenzij je een total black outfit draagt).

als je outfit. Naturel kleuren zijn gewoonlijk flatterender dan zwart (tenzij je een total black outfit draagt). Kies schoenen met een wat puntigere, langere neus in plaats van een ronde neus zodat je voet (en dus been) langer lijkt.

in plaats van een ronde neus zodat je voet (en dus been) langer lijkt. Kies je panty’s in de kleur van je schoenen.

in de kleur van je schoenen. Pas op met sokkentrend van 2022 . Net zoals bandjes rond je enkel, verstoren ze de lijn van je benen.

. Net zoals bandjes rond je enkel, verstoren ze de lijn van je benen. Platte schoenen die de wreef vrijlaten , zoals sommige mocassins, verlengen je benen optisch gezien.

, zoals sommige mocassins, verlengen je benen optisch gezien. Voorzichtigheid is geboden met de zogenaamde chunky mocassins en veterschoenen . Deze schoenen zijn enorm in-trend maar verleggen de aandacht naar beneden waardoor je minder lang lijkt. Wel maken ze, juist omdat ze zo zwaar zijn, je enkels en kuiten optisch gezien slanker . Maak deze afweging voor jezelf.

. Deze schoenen zijn enorm in-trend maar verleggen de aandacht naar beneden waardoor je minder lang lijkt. Wel maken ze, juist omdat ze zo zwaar zijn, je enkels en kuiten optisch gezien . Maak deze afweging voor jezelf. De ene platte schoen is de andere niet. Sommige platte schoenen zijn minder plat dan je denkt! Kijk ook eens bij de platte platformschoenen. Die geven je die een paar welkome extra centimeters mee zonder dat ze afbreuk doen aan die stoere ‘mannelijke’ look die we nu juist zo leuk vinden aan mocassins en veterschoenen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en geniet dan van het comfort van platte schoenen zonder in te leveren op je charme!

TRENDYSTYLE