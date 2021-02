Qua lelijke schoenen (fugly! zeggen de Amerikanen) zijn we inmiddels al héél veel gewend. Hoeveel afschuwelijke ‘dingen’ hebben we de afgelopen jaren niet aan onze voeten gestoken? Uggs, Crocs, Dad sneakers, grove sandalen (liefst met sokken) en meer recentelijk: de Puddle Boots van Bottega Veneta en de Frankenstein boots van Valentino! De schoenentrends liegen er niet om. Ook de allernieuwste trends voor 2021 doen een duit in het zakje.

Lompe sandalen blijven een supertrend! Think dikke zolen en brede riempjes. Er is niets vrouwelijks aan. Je draagt ze met blote voeten of – en dit is voor voorjaar 2021 heel prettig – met sokken. Als je durft tenminste!

Een andere trend zijn lompe, korte boots in de stijl van Bottega Veneta’s Puddle Boots of de mini Uggs die op dit moment onder de celebs heel geliefd zijn.

Maar een schoenentrend voor 2021 die werkelijk alles slaat – en die we véél gaan zien (bereid je maar voor) – is de klomp-slof. Deze instapschoen die vooral in de vilten en ribfluwelen versies (allebei superhot!) veel weg heeft van een pantoffel, is de must-have schoen voor 2021. Wij spotten topmodel Cara tijdens de Fashion Week voor lente zomer 2021 al met dit soort pantoffels en hadden toen eigenlijk al kunnen weten dat dit een huge trend zou worden!

