Begin jij 2019 met een kater? Dit helpt!

Duizenden mensen begroeten het nieuwe jaar met de symptomen van een klassieke kater. Misschien ben jij er ook eentje van, en dat is voor een keertje echt niet erg. We hopen dat je een schitterende Oudejaarsavond hebt gehad en er volop van hebt genoten. Maar terug naar het hier en nu en die barstende hoofdpijn. Tegen die kater wil je natuurlijk wél iets doen! En dus hebben wat tips voor je verzameld. Happy New Year!

Tips en trucjes tegen een kater

Eerst even het slechte nieuws. Er is maar weinig tegen een kater te doen. Het enige dat echt helpt is: niet of weinig drinken, maar dat is achteraf gepraat. Het goede nieuws is dat de tijd op jouw hand is. Elke minuut die voorbijgaat, is een minuut minder te gaan voordat je je weer beter voelt. Elke minuut die de klok weg tikt, is een overwinning op symptomen als uitdroging, overgevoeligheid voor licht, duizeligheid, misselijkheid, snelle geïrriteerdheid, hoofdpijn, depressieve gevoelens en die onaangename instorting van gevoel van eigenwaarde.

Verder zijn wel een paar trucjes die verbetering kunnen brengen, al is dat heel persoonlijk en reageert niet iedereen er op dezelfde manier op. Het beste advies is dus nog altijd om vooral naar je lichaam te luisteren!

Maar hier zijn de trucjes die over het algemeen wel iets verbetering zouden kunnen schenken:

Drink water ! Het beste is om er op de avond zelf mee te beginnen, maar daar is het misschien nu te laat voor. Drink daarom zodra je wakker wordt regelmatig wat water om je vochtpeil weer in balans te brengen.

Er wordt wel aangeraden om naast water ook kokosnootwater te drinken. Kokoswater is rijk aan elektrolyten (potassium) en heeft een lekker smaakje waardoor je het gemakkelijker drinkt.

Alcohol breekt de vitaminen A, B en C in ons lichaam af. Heb je een vitaminenpreparaat in huis, ga er dan voor, beter nog op de avond zelf. Ook verse vruchtensappen kunnen je misère verlichten. Ze zijn goed tegen uitdroging en bevatten vitaminen en mineralen.

Is hoofdpijn je probleem dan kan een aspirine helpen, maar let op want een aspirine kan je maag irriteren. Een paracetamol is daarom beter.

Raar maar waar, Sprite zou helpen tegen een kater (het zou zelfs wetenschappelijk bewezen zijn). Sprite zou namelijk de afvalstof aceetaldehyde die verantwoordelijk is voor jouw kater omzetten in acetaat en als dat gebeurt, ga je je snel beter voelen. Sprite bevordert dit proces en je hangover duurt korter.

Geen Sprite in huis, ga dan voor water met citroen . Citroen bevat vitamine C en zou een overbelaste lever verlichting kunnen schenken.

Ook tomatensap zou de lever een handje helpen. Bovendien bevat tomatensap antioxidanten en vitaminen die je lichaam op dit moment graag zal verwelkomen.

Staan er voor vandaag asperges op het menu? Dan heb je geluk want er wordt wel gezegd dat asperges de afbraak van alcohol bevorderen waardoor je toxinen sneller kwijt bent.

Misselijk? Knabbel op een stukje gemberwortel of maak er thee van. Het helpt!

Heb je een onverklaarbare zin in eieren ? Dat kan. Eieren bevatten namelijk cysteine, een aminozuur dat helpt om toxinen af te breken. Hoe eerder ze afgebroken zijn, hoe eerder jij van je kater af bent. Het aminozuur taurine in eieren zou bovendien de leverfunctie bevorderen.

Koffie is een probaat middel tegen hoofdpijn omdat het de bloedvaten verwijdt maar tegelijkertijd is koffie vochtafdrijvend dus drink er niet teveel van en blijf vooral ook (kokos)water drinken.

Sommige mensen zouden tijdens een kater een onweerstaanbare behoefte aan vet eten als patat frites voelen. De experts zijn hier in de regel vrij sceptisch over. Vet eten voordat je gaat drinken, helpt een kater voorkomen maar of het achteraf helpt… Maar nogmaals, voel je er behoefte aan, ga er dan voor. In Amerika zegt men wel dat koude pizza als ontbijt je van je kater afhelpt. Wie weet (maar vraag ons niet waarom de pizza koud moet zijn!). In ieder geval kan een stevige maaltijd je energie geven.

Bananen en groene bladgroenten bevatten veel potassium en daar heeft je lichaam tijdens een kater volop behoefte aan. Geen zin in een bord sla? Combineer de groenten met een gekookt eitje of integreer ze in een yoghurtshake.

Slapen helpt maar bewegen ook. Geef je de voorkeur aan je bed zorg dan wel dat er een kan water naast staat en dat je zodra je even wakker bent er ook echt uit drinkt.

Je hebt vast wel eens van 'hair of the dog' gehoord. De volledige zin is 'hair of the dog that bit you'. Zoals het zou helpen om een haar van de hond met hondsdolheid die je gebeten heeft langs je huid te strijken om weer beter te worden, zo zou je een kater kunnen bestrijden door er nog eentje op te drinken. De vraag is of het helpt. Artsen zullen je wellicht zeggen van niet; chemici zien er misschien wel iets in. Doe ermee wat je wilt maar beperk het tot een paar slokken bier. Je lever wordt vast niet blij van nog meer alcohol.

Voor het geval je Nieuwjaarsborrels in het verschiet hebt, nog wat tips om een kater te voorkomen: