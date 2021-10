Psychologie. Ben jij een yes-aholic, zo iemand die altijd ‘ja’ zegt?

Ben jij een yes-aholic? Een persoon die op alles en tegen iedereen ‘ja’ zegt, ook als de innerlijke stem in alle mogelijke talen ‘nee’ roept. Een tijdlang kan het goed gaan maar op den duur kan het je opbreken. We hebben onze gedachten eens over het yes-aholism laten gaan…

Ruzie met jezelf

‘Ja’ zeggen lijkt zo gemakkelijk, vind je ook niet? Het lijkt wel of je er duizenden problemen mee omzeilt. Je vermijdt discussies en je krijgt de goedkeuring van de anderen. Maar als de jaren verstrijken, kan het je duur komen te staan. Je mag dan geen ruzie met anderen krijgen, je krijgt het uiteindelijk wél aan de stok met jezelf!

Een vertroebelde relatie

‘Ja’ zeggen als je innerlijke stem ‘nee’ roept, leidt tot innerlijke onrust. Soms praat je het voor jezelf goed door te zeggen ‘dat het zo erg toch niet is’, ‘dat het maar voor deze ene keer is’ of ‘dat het er toch nog wel bij kan’. Maar achter dat sussende stemmetje kunnen allerlei gevoelens de kop opsteken. Boosheid, woede, wrok, om er maar een paar te noemen. ‘Ja’ zeggen als je ‘nee’ denkt en voelt, kan je er ook voor zorgen dat je jezelf de ‘slachtofferrol’ aanmeet. Uiteindelijk kan het je zelfs tot kleine ‘wraakacties’ aanzetten omdat je het gevoel hebt dat je iets voor de ander hebt gedaan wat je eigenlijk niet had willen doen. Bovendien vertroebelt het de relatie met de ander die als jij ‘ja’ zegt ervan uit mag gaan dat jij ‘ja’ bedoelt. Veelvuldig ‘ja’ zeggen als je ‘nee’ denkt, kan je leven ook behoorlijk hectisch maken omdat je je prioriteiten en tijdschema steeds moet aanpassen aan verzoeken van buitenaf. Het kan de ruimte en de tijd die voor jezelf had ingepland lelijk in het gedrang brengen.

Waarom zijn we geneigd om ‘ja’ te zeggen?

Als je het zo leest, vraag je je zelf af waarom je eigenlijk op alles ‘ja’ zou zeggen. Zo gemakkelijk maak je het jezelf eigenlijk helemaal niet door overal maar mee in stemmen. Dus waarom zou je ‘ja’ zeggen als je innerlijke stem ‘nee’ zegt?

Er zijn allerlei beweegredenen die je ertoe kunnen brengen om ‘ja’ te zeggen als je ‘nee’ denkt. We hebben een rondje bij onze vrienden- en kenniskring gedaan en kregen van alles te horen. We vatten de bevindingen van ons ‘onderzoekje’ hieronder samen.

1. Soms weet ik zelf niet wat ik wil en dan is het gemakkelijker om ‘ja’ te zeggen.

2. Ik voel me schuldig als iemand iets vraagt en ik weiger het

3. Ik vind het eng om ‘nee’ te zeggen omdat ik bang ben voor de reactie van de ander

4. Mijn ouders hebben me geleerd om altijd te gehoorzamen en mijn eerste impuls is nog steeds om te doen wat de ander mij vraagt (of van mij verwacht)

5. Het komt op het moment vaak niet eens in me op om ‘nee’ te zeggen, pas later weet ik dat ik liever had geweigerd

6. Ik heb geleerd dat je altijd voor anderen moet klaar staan en daarom zeg bijna altijd ‘ja’

7. Ik zeg soms ‘ja’ omdat ik daarmee voor de gemakkelijkste weg kies

8. Ik zeg ‘ja’ tegen personen die overwicht op mij hebben of die ik mijn meerdere acht

9. Als ik ‘ja’ zeg tegen het voorstel van een ander leg ik daarmee de verantwoordelijkheid bij de ander. Voor een ‘nee’ van mijn kant moet ik zelf de verantwoordelijkheid nemen

10. Ik zeg soms ‘ja’ uit medelijden

Wat gebeurt er als je ‘nee’ zou zeggen?

Natuurlijk is het eerst belangrijk om helder voor jezelf te hebben wat je wilt. Daarom is het goed om, voordat je antwoord geeft, altijd eerst goed bij jezelf te rade te gaan. Weet je dat je op een verzoek ‘nee’ wilt zeggen, maar kom je er om een of andere reden niet toe, vraag je dan eerst eens af wat er zou gebeuren als je ‘nee’ zou zeggen. Waar ben je bang voor? In veel gevallen zal het antwoord misschien niet meer zijn dan ‘een nors gezicht van de ander’ of ‘een afkeurend woord’. Maar dat is niet jouw probleem!

Hoe zeg je ‘nee’?

‘Nee’ zeggen is gemakkelijker dan je denkt. Heb je er moeite mee, houd dan eerst eens de situatie tegen het licht. Net zoals de ander het recht heeft om jou iets te vragen, heb jij het recht om iets te weigeren. Zo simpel is dat. Vragen staat vrij, weigeren is erbij. Keer de rollen ook eens om. Als jij iets aan een ander vraagt en de ander zegt ‘nee’, dan is dat toch ook een volkomen normale situatie? Houd deze dingen voor ogen als je bang bent om ‘nee’ te zeggen.

En hoe zeg je ‘nee’? Ga niet in de verdediging, maar formuleer rustig en helder je antwoord en leg uit waarom je ‘nee’ zegt. In het begin kost het je misschien moeite, maar in de loop der tijd zal het je steeds gemakkelijker afgaan. En zoals gezegd, hoe de ander reageert, is niet belangrijk. En die goedkeuring van de ander die uitblijft? Jammer dan! Sterker nog, men zal je er des te meer om respecteren dat je open en eerlijk ‘nee’ durft te zeggen. Maar nog afgezien van dat, alles beter dan… ruzie met jezelf.

