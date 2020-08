Psychologie. Hoe moeilijk is ‘Nee’ zeggen voor jou?

‘Nee’ zeggen kan soms ontzetttend moeilijk zijn. We weten het allemaal en we zijn ons ervan bewust dat als we zouden leren om dit magische woordje wat vaker te hanteren we heel wat problemen en complicaties zouden voorkomen. Een ferm en beslist ‘nee’ op het juiste moment is de oplossing voor veel mogelijke problemen. Zeg ‘nee’ tegen een uitnodiging voor een verjaarsfeestje op een tijdstip dat je helemaal niet uitkomt, zeg ‘nee’ tegen die job die je zo leuk lijkt maar waarvan je weet dat er absurde werktijden en ritmes van je worden gevergd, zeg ‘nee’ tegen dat uit puur uit beleefdheid gedane voorstel om ergens een hapje te gaan eten…

Enkele tips en oefeningen om te leren ‘nee’ te zeggen en gelukkig(er) te leven:

1. Begin met kleine dingen, gewoon om te oefenen met ‘nee’ zeggen. Een voorbeeld voor in je relatie:

‘Schat, ik wil mijn moeder vragen zondag te komen eten‘

‘Het spijt me, lieverd, maar zullen we dat een andere keer doen? Ik wilde deze zondagavond graag voor mezelf hebben.‘

2. Laten we dan verder gaan met onze vriendinnen:

‘Zullen we zaterdag eens heerlijk gaan shoppen voor het nieuwe seizoen?‘

‘Mijn kast hangt al vol met nieuwe dingen, misschien het volgende seizoen weer.‘

3. Bij de kapper die je inmiddels goed kent en zich als een soort vriend(in) opwerpt:

‘Meisje, wat zou een hoogblonde tint je goed staan! Zullen we dat maar eens doen?‘

‘Ik ben nog steeds blij met mijn natuurlijke haarkleur, als ik grijs word hebben we het er nog wel eens over.‘

4. En bij de slager:

‘Wat zei u? 200 gram ham? Het is 350 gram, is dat ook niet?‘

‘Nee, liever niet, ik heb genoeg aan 200.‘

5. Op het werk:

‘Ik reken erop dat jij het werk van Mirjam overneemt, ze gaat met zwangerschapverlof.‘

‘Ik doe mijn best, maar het zal moeilijk zijn om het werk van twee personen in 8 werkuren te doen.‘

6. En in de boetiek (waar je toch al altijd geneigd bent om meer te kopen dan je wilt):

‘Maar wat staat die broek je goed, als we daar dan ook nog eens dit bloesje bij halen, en trek deze jas eens aan, even kijken hoe het staat…‘

‘Nee dank u, ik heb alleen een broek nodig‘.

Ferm en beslist ‘nee’ antwoorden is het geheim voor een minder gecompliceerd leven. Er is natuurlijk een andere kant van de medaille. Niet iedereen zal je meer even aardig vinden, want de maatschappij houdt nu eenmaal van ‘ja-knikkers’ die glimlachend doen wat er gevraagd wordt. Iets om over na te denken…

