Het opmaken van de rijpe huid is niet anders dan het opmaken van een jonge huid. Of toch wel! Er zijn een aantal do’s en don’ts en een aantal make-uptrucjes die ervoor kunnen zorgen dat je er vijf, zelfs tien jaar jonger uitziet. Make-up artist Michele Magnani van MAC Cosmetics verklapt ons hoe je met de juiste make-upproducten en -technieken tien jaar van je leeftijd (misschien wel meer!) kunt afsmokkelen. En waardevol artikel voor de ‘oudere jongeren’ van 50 jaar en meer. Tel uit je winst!

Uitgangspunt: huidverzorging

Uitgangspunt voor een goede huid is en blijft natuurlijk een goede huidverzorging. Vochtinbrengende en voedende crèmes helpen om de huid jong te houden. ‘Rimpels kun je niet voorkomen maar je kunt het natuurlijke verouderingsproces met een goede huidverzorging (crèmes, serums enzovoorts) wel vertragen’, meent Michele Magnani. ‘Daarnaast kun je je look ‘verjongen’ met het juiste gebruik van make-up.’

Tien jaar jonger met deze make-up tips en trucs

1. Drie jaar jonger met het gebruik van een primer (-3 jaar)

De primer is een nieuw en geavanceerd make-upproduct dat echt verschil uitmaakt. De primer breng je onder je foundation aan (net zoals je onder de eerste verflaag een primer aanbrengt). Op zich geeft dit product je huid al een jonger aanzien. Dat komt door de siliconen die erin zitten. Er bestaan vooroordelen tegen siliconen maar de meeste experts zijn het erover eens dat deze siliconen niet in de huid of poriën doordringen maar enkel een laagje over je huid leggen, als een tweede huid.

Het gebruik van een primer heeft verschillende voordelen:

Het huidoppervlak ziet gladder en egaler uit.

Het laagje dat de primer over je huid legt, gaat uitdroging van de huid tegen omdat het het verdampingsproces vertraagt en het vochtpeil van de huid beter op peil blijft.

De foundation laat zich gemakkelijker aanbrengen als er eerst een primer is gebruikt.

Primers bevatten lichtreflecterende deeltjes waardoor het licht dat op de huid valt zo wordt weerkaatst dat de huid jonger, gladder en compacter lijkt.

Door het gebruik van een primer heb je minder product (foundation) nodig, en dit is heel belangrijk want voor de rijpe huid geldt: HOE MINDER MAKE-UP, HOE BETER.

2. Eén jaar jonger met de juiste basis: foundation, camouflageproduct, poeder (-1 jaar)

Basisregel voor het opmaken van de rijpe huid: gebruik zo min mogelijk foundation, zo min mogelijk camouflageproduct, zo min mogelijk poeder. Less is more!

Foundations

Smokkel een jaar, een paar jaar (waarom ook niet!) van je leeftijd af door de juiste foundation te gebruiken. De rijpe huid is gewoonlijk droger dan een jonge huid. Hierdoor is de huid vaak ook gevoeliger en heeft deze nog wel eens een vaal of dof aanzien. Hydraterende crèmes en een primers schieten hier te hulp maar ook de foundation kan op dit gebied veel voor je huid doen. Michele Magnani adviseert om voor de rijpere huid vooral vloeibare foundations te gebruiken. Deze vloeibare foundations moeten bovendien geschikt zijn voor het type huid (vaak droog).

Breng altijd eerst de foundation aan en gebruik een camouflageproduct alleen daar waar nodig. Draai je de volgorde om dan riskeer je dat je het camouflageproduct na het aanbrengen van de foundation opnieuw moet aanbrengen en dan begin je met het opbouwen van lagen en dat is nu juist niet de bedoeling. Zo min mogelijk product is en blijft de regel!

Camouflageproducten

Gebruik camouflageproducten met een crèmeachtige formule: vloeibaar, licht en in dezelfde kleur als je huid, en liefst met een hydraterend ingrediënt als hyaluronzuur. Maak niet de fout om de huid onder je ogen lichter te maken dan de rest van je gezicht. Je accentueert deze probleemzone dan juist.

Voor blauwachtige kringen onder de ogen (de blauwe kleur wordt vaak veroorzaakt door blauwachtige adertjes) gebruik je een camouflageproduct met een perzikachtige of oranjeachtige ondertoon. Voor roodachtige kringen kies je een product met een gele of beige ondertoon.

Ook hier geldt: gebruik zo min mogelijk product zodat het zich niet in lijntjes en rimpeltjes ophoopt! Camoufleer alleen de zone waar de kring begint en de binnenste ooghoeken maar breng het product niet op het jukbeen aan omdat je de make-up dan gaat verzwaren. Tip het product met je vingers op de huid of – beter nog – gebruik een make-upkwast met natuurlijke haren en maak ronddraaiende bewegingen voor een egaal effect.

Poeder

Gebruik zo min mogelijk poeder en alleen daar waar nodig. Michele Magnani adviseert om de poeder niet met een sponsje aan te brengen maar met een make-upkwast met natuurlijke haren, en dan alleen in de T-zone en nooit rond de ogen. Beter nog dan poeder zijn de blot powder vloeitjes: een soort papiervelletje dat je over je huid haalt en dat het overtollige vet absorberen.

3. Twee jaar jonger met highlights (-2 jaar)

Highlights zijn make-upproducten waarmee je lichtpunten in je gezicht kunt creëren. Ze leggen een mooie glans over de huid en door met licht en schaduw te spelen kun je de volumes in je gezicht als het ware ‘veranderen’.

Een make-up truc met een ‘lifting effect’: breng een highlight aan in de zone die vanaf je jukbeen langs je buitenste ooghoek richting je slaap loopt. Door deze zone te ‘verlichten’, creëer je een instant lifting effect. Je jukbeenderen en ogen lijken hoger.

