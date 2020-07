Deze fetaspread is heerlijk op vers brood maar ook – op z’n Nederlands – op een knapperig toastje. In Griekenland wordt’ie zelfs bij wijze van mayonese bij patat friet geserveerd.

Tijdens mijn laatste reis naar Griekenland ontdekte ik een meze (bijgerecht) waar ik direct dol op was: Τυροκαυτερή (lees: tirokafterí), een pikante dip op basis van fetakaas. Deze spread is zacht en crèmeachtig maar tegelijkertijd ook ongelooflijk pittig.

Je kunt ‘m scharen in het rijtje van taramosalata (viskuitdip), pantzarosalata (rode bietjesdip) en melitzanosalata (auberginedip), allemaal dips of spreads die bij het aperitief of als bijgerecht bij het diner worden geserveerd.

Deze fetaspread is heerlijk op vers brood maar ook – op z’n Nederlands – op een knapperig toastje. In Griekenland wordt’ie zelfs bij wijze van mayonese bij patat friet geserveerd.

Tirokafterí is bovendien heel gemakkelijk te maken en de ingrediënten – hoofdzakelijk fetakaas en Griekse yoghurt – zijn ook in Nederland overal te koop. Proberen zouden we zeggen!

Ingrediënten (4 personen)

200 gram fetakaas

1 tot 2 eetlepels Griekse yoghurt

½ eetlepel (of meer) gemalen Spaanse peper

olijfolie

vers citroensap

Bereiding

Snijd de fetakaas in blokjes en doe ze in een kom. Voeg de yoghurt toe. Prak de feta en yoghurt goed door elkaar met een vork of – beter nog – met een minipimer. Breng de spread op smaak met olijfolie, een scheutje vers citroensap en gemalen Spaanse peper. Laat de spread 1 uur in de ijskast rusten.

Door Charlotte Mesman