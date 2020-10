Pasta met ‘kaviaar’. Luxe en niet duur!

Pasta met steureitjes is net zo feestelijk en (bijna) net zo lekker als pasta met kaviaar. Deze pasta geeft een luxe twist aan je diner en is gemakkelijk te maken.

Pasta met kaviaar, het zwarte goud. Een luxe gerecht voor feestelijke gelegenheden. Klinkt het je kostbaar in de oren? Vervang de kaviaar (steureitjes) dan met imitatiekaviaar zoals zwarte lompviskaviaar. Welke kaviaarsoort je ook gebruikt, met deze pastaschotel geef je je gasten een luxe en speciaal gevoel.

Dit gerecht is snel en gemakkelijk te maken. De kaviaarsaus maak je klaar in de tijd dat de pasta gaar kookt. En lekker dat het is!

Ingrediënten voor 4 personen

350 gram pasta (wij gebruikten ‘penne’, een korte pastasoort maar je kunt ook spaghetti of een andere pastasoort kiezen)

60 gram (nep)kaviaar

40 gram verse en romige boter van goede kwaliteit

120 ml verse room

½ glaasje brandy

citroensap en een klein beetje geraspte citroenschil

vers gemalen peper

zout

Bereiding

Maak de kaviaarsaus voor deze pasta altijd op het laatste moment klaar (en dus niet ’s middags voordat je gasten komen).

Kook de pasta in ruim water met zout. Smelt ondertussen de boter op een laag vuur in een grote koekenpan. Voeg de room, zout, peper, de geraspte citroenschil en de brandy toe en meng alles goed door elkaar. Als laatste doe je de kaviaar erbij. Roer alles goed door elkaar.

Giet de pasta af en doe deze bij de kaviaarsaus in de koekenpan. Schep alles goed door elkaar en laat de pasta eventjes op smaak komen. Druppel er nu nog wat citroensap over en serveer de pasta.