Q&A over ouderdomsvlekken. Deze anti-aging middeltjes werken wel (en niet)

De zon is er weer! Heerlijk, maar ook oppassen geblazen. Niet alleen kan UV-straling schade toebrengen aan onze gezondheid, het is ook de oorzaak van die ontsierende pigmentvlekken op je handen, gezicht en decolleté. Hoe ontstaan die vlekken? Hoe kun je ze voorkomen? En welke anti-aging middeltjes zijn er om er iets tegen te doen.

Vraag: Waarom vormen zich in de loop der tijd pigmentvlekken op onze huid (onder meer op de rug van onze handen, ons gezicht en decolleté)?

Antwoord: Pigmentvlekken, ook wel ‘ouderdomsvlekken’ genoemd, ontstaan met name door de chronische blootstelling aan de zon. Daarmee bedoelen niet alleen de zonnebadjes in de tuin of op het strand, maar ook de blootstelling aan de zon tijdens een loopje naar de bakker op de hoek. Onze huid wordt eigenlijk voortdurend blootgesteld aan UV-straling, vaak zonder dat we er erg in hebben. Die straling dringt door in de huid en zet de vorming van melanine in gang. Die melanine hoopt zich op in de oppervlakkige huidcellen en dat worden uiteindelijk donkere vlekken.

Vraag: Zijn er factoren die de vorming van ouderdomsvlekken versnellen?

Antwoord: Mensen met een lichte huid (dat zijn de mensen met rood of blond haar) zijn gevoeliger voor de vorming van pigmentvlekken. Ze hebben op jeugdige leeftijd vaak al sproetjes. Een andere factor die de kans op vlekken vergroot, is onbeschermd – dus zonder UV-filter – de zon ingaan. Daar waar je in het verleden verbrand bent, ontstaan eerder vlekken.

Vraag: Wat kunnen we doen om ouderdomsvlekken te voorkomen?

Antwoord: Eigenlijk is er maar één ding dat je kunt doen: je huid constant tegen de zon beschermen met anti-zonnebrandcrèmes met een hoge factor, en met kleding (hoedjes, T-shirts met lange mouwen) om de blootstelling aan de zon te voorkomen.

Vraag: Wat kun je doen om eenmaal gevormde pigmentvlekken te behandelen?

Antwoord: Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook in het geval van pigmentvlekken. Die laten zich heel moeilijk verwijderen. De meeste cosmetische producten werken dan ook niet, of weinig. Wat wel helpt, is het werkzame stofje hydrochinon. De vrij verkoop van hydrochinon is in Nederland echter verboden (in Amerika mag het wel over de toonbank worden verkocht). Dit middel moet door de dermatoloog worden voorgeschreven en met beleid worden gebruikt.

Vraag: Als je toch een cosmetisch product dat vrij verkrijgbaar is zou willen gebruiken, naar welke werkzame stoffen moet je dan kijken?

Antwoord: Kojinezuur (kojic acid), glycolzuur (glycolic acid), ascorbinezuur (ascorbic acid) en azelaïnezuur (azelaic acid) zijn voorbeelden van werkzame stoffen die in min of meerdere maten pigmentvlekken kunnen ‘bleken’ of depigmenteren, maar zoals gezegd: verwacht er geen wonderen van.

TRENDYSTYLE