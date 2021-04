Afvallen. Weg met dieetregels en schuldgevoelens. I love me!

Calorieën tellen, geen brood eten (laat staan pasta), geen frisdranken, geen snoep, koekjes of chocolade! Je schuldig voelen als je ‘zondigt’, fanatiek sporten en je iedere morgen wegen. In de hoop om af te vallen, om eindelijk dat streefgewicht te bereiken.

Je houdt het één week, misschien twee weken vol. De naald van de beweegschaal kruipt minder snel naar beneden dan je wel gehoopt had en ondertussen denk je bijna de hele dag aan eten. Elke maaltijd is een belangrijk moment geworden. Gezond en vooral niet te veel eten beheerst je dagen en als je een keertje teveel, te vet of te zoet eet, voel je je schuldig en neem je je voor om tijdens de volgende maaltijd nòg minder dan gewoonlijk te eten. En dan komt er een dag dat je het niet langer volhoudt. Alle stoppen slaan door en voor je het weet zitten er meer kilo’s aan dan voorheen.

Als je je druk maakt om je lijn en fanatiek bezig bent om af te vallen, bestaat het gevaar dat je in dit patroon vervalt. Je lijn en je gewicht gaan je leven beheersen. Je hebt het idee dat als je maaltijden ‘onder controle’ hebt, je alles onder controle hebt (ook al is dat niet zo!). En dan komt er een moment dat je het niet meer volhoudt en dan vliegt alles er weer aan. Eigenlijk bereik je er niet meer mee dan het zogenaamde ‘jojo’-effect.

Maar het kan ook heel anders. Zonder duizend dieetregeltjes en zonder schuldgevoelens. De meest gezonde maar uiteindelijk ook effectieve manier is: eten waar je zin in hebt, maar met mate. Iets dat eigenlijk voor alles in het leven geldt. Eet gezond, sla geen maaltijden over, breng variatie in je maaltijden aan en schep normale porties op. Neem je tijd om te koken, concentreer je op je maaltijd en geniet van iedere hap. Overdrijf niet met snoepgoed of zoet, maar voel je niet schuldig als je een keertje met smaak stuk taart of grote coupe ijs verorbert. Daarna pak je gewoon je gezonde levensstijl weer op.

Sport driemaal per week, als je er zin in hebt, en neem wat vaker de trap of fiets. Weeg jezelf niet meer dan één maal per week op een vast tijdstip. Het heeft geen enkele zin om je iedere dag te wegen omdat je gewicht voortdurend aan verandering onderhevig is. Door je veelvuldig te wegen krijg je een verkeerd beeld en bovendien houdt het je teveel gefocust op je lijn.

Houd van je lichaam en houd van jezelf. Stap af van de schuldgevoelens en eet gezond en met smaak. Je zult zien dat je na verloop van tijd een goed gewicht bereikt (en behoudt) maar ook dat je veel beter in je vel zit. Het proberen waard!

