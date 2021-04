Oogrimpels. 10x Anti-aging tips en beauty trends 2021

Er zijn twee manieren om met rimpels om te gaan. De eerste manier is ze bestrijden, de tweede manier is ze accepteren. De Italiaanse actrice Anna Magnani was in ‘meester’ in het accepteren van leeflijntjes. Ze zou tegen haar visagist hebben gezegd: ‘Laat mij al mijn rimpels. Ik heb er een leven over gedaan om ze te krijgen!‘ Anna was haar tijd ver vooruit. De beauty trends voor 2021 staan steeds vaker in het teken van acceptatie. We hoeven niet perfect te zijn. Zo zien we op de modecatwalks (zoals bij Fendi) steeds vaker modellen van een zekere leeftijd, inclusief rimpels!

Maar niet iedereen neemt het zo gemakkelijk op als Anna (Magnani) en de niet meer zo piepjonge modellen. Ben je niet bereid om rimpels als een deel van jezelf te omarmen, dan zijn voorkomen en bestrijden jouw ding. Check onze anti-aging tips en de beauty trends 2021 op cosmetisch gebied.

10x Anti-aging tips om rimpels te voorkomen en te bestrijden

1. Let op je gezichtsmimiek. Frons niet en knijp je ogen niet samen. Want deze bewegingen laten op den duur, mede omdat onze huid met het verstrijken van de jaren, droger en minder elastisch wordt, rimpels achter.

2. Stress niet! Als we gestresst zijn, spannen onze gezichtsspieren aan en trekt de huid samen. Ook dit vertaalt zich op den duur in rimpels. Ben je gestresst, neem dan even de tijd om je gezichtsspieren bewust te ontspannen. Doe dit ook in bed voor het slapen gaan.

3. Draag bij zonnig weer altijd een zonnebril, en wel om twee redenen: 1. om de tere huid rond je ogen te beschermen en 2. om het samenknijpen van je ogen te voorkomen.

4. Draag een (lees)bril op sterkte als je die nodig hebt, wederom om het samenknijpen van je ogen te voorkomen. Ben je geen brillenmens, weet dan dat er tegenwoordig multifocale contactlenzen zijn waarmee je op alle afstanden goed kunt zien (dus zowel achter de computer en als achter het stuur van je auto). Het is wat zoeken naar de juiste sterkte en verder zul je er (een paar weken) aan moeten wennen, maar uiteindelijk zou je er wel eens heel blij mee kunnen zijn (ik wel!).

5. Breng als het even kan minder tijd achter de computer door (zoek liever de natuur op!).

6. Verzorg de huid rond je ogen goed. Haal make-up voor het slapen gaan altijd af. Gebruik milde producten maar ook effectieve reinigingsproducten. Met andere woorden: ze mogen je huid niet irriteren maar moeten je make-up verwijderen zonder dat je hard hoeft te boenen of trekken.

7. Gebruik een verzorgende crème die geschikt is voor jouw huidtype en het type rimpels dat je te lijf wilt gaan.

8. Investeer in een zijden kussen zodat de stof geen vouwen en lijnen in je huid achterlaat. Op je rug slapen is helemaal ideaal om rimpels te voorkomen maar dat is voor veel mensen niet haalbaar.

9. Gebruik altijd een anti-zonnebrandcrème, ook rond je ogen.

10. Houd er een gezonde levensstijl op na: rook niet, drink met mate, eet gezond en gevarieerd, beweeg en slaap voldoende. Het klinkt saai maar je huid vaart er wel bij.

Beauty trends en cosmetische ingrepen 2021

Wil je een stapje verder gaan en overweeg je je rimpels te lijf te gaan met een cosmetische ingreep, dan kun je hieraan denken:

1. Kraaienpootjes, dat is: die rimpels rond je ogen die ontstaan door de voortdurende bewegingen van je gezichtspieren (denk alleen al aan het contant knipperen van je ogen), kun je laten verzachten met een botoxbehandelingen. Botox is een tijdelijke spierontspanner. Naast botox worden ook wel fillers op basis van hyaluronzuur gebruikt, met name als de huid volume heeft verloren of de rimpels erg diep zijn.

2. Ook fronsrimpels, die groeven tussen je wenkbrauwen die je overhoudt aan veelvuldig fronsen, ga je te lijf met botox.

3. Weet wel dat een fronsrimpelbehandeling de zogenaamde ‘bunny lines‘ (konijnenrimpels), de rimpels van je neusvleugels richting je mondhoeken, kunnen verdiepen. De remedie daartegen is (wederom) botox.

4. De zogenaamde ‘crisscross wrinkles‘ – het netwerk van rimpeltjes dat zich onder de ogen vormt omdat de huid dunner wordt – worden wel behandeld met een combinatie van botox en STT (Skin Toning Therapy) op basis van hyaluronzuur.

