Dit zijn de nieuwste wenkbrauw trends voor deze winter

Qua wenkbrauwtrends gaan we winter 2021 2022 volkomen los. In plaats van star vast te houden aan brede, gelamineerde wenkbrauwen, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan, zien we een veelvoud van brow trends. De meest opvallende is de comeback van dunne wenkbrauwen. Maar geen paniek als je net een paar brede wenkies hebt laten tatoeëren. Ook daarmee ben je up-to-date!

Net zoals je haar, zijn je brows een verlengstuk van je persoonlijkheid. Ze geven je gezicht letterlijk uitdrukking, expressie, maar laten ook zien wij jij zelf bent. Steeds vaker staat in de mode- en beautytrends ons eigen persoontje centraal. Dat verklaart meteen de veelvoud aan (in dit geval) wenkbrauwtrends voor winter 2021 2022. We fietsen je door de belangrijkste brow trends heen.

#1 De fluffy/soap brow

Horen we een zucht van verlichting? Yep, brede, gelamineerde wenkbrauwen die je met soap omhoog borstelt of lekker ‘fluffy’ draagt, blijven een trend. Gewoon mee doorgaan! Supermooi.

#2 Bleached brows

Wenkbrauwtrends winter 2021 2022. Gebleekte wenkbrauwen op de catwalk van Valentino Rendez-Vous. Photo courtesy of Valentino

Gen Z experimenteert ermee: bleach brows. We hebben het allemaal al gezien maar voor de jongeren is het een nieuwe challenge. Het voordeel van bleached brows: je hoeft er geen wenkbrauwhaartjes voor op te offeren. En uiteindelijk groeit het weer uit.

#3 Boy brows

Een andere ‘jonge’ wenkbrauwtrend is boy brows: brede, volle, natuurlijke en wat rechte jongensachtige wenkbrauwen à Cara Delevingne. Deze trend is vooral onder de tieners populair.

#4 Brows met lifting effect

De liftende brow trend komt uit Zuid-Oost Azië (waar tegenwoordig veel beautytrends het licht zien) en bestaat uit wenkbrauwen met een opwaartse lijn die soms zelfs net boven het wenkbrauwbot uitkomen zodat je een soort liftend effect krijgt. De wenkbrauwen zijn wat smaller en mede dankzij het liftende effect krijg je hierdoor een heel open oogopslag.

#5 Nineties wenkbrauwen

Wenkbrauwtrends: dunne wenkbrauwen. De nineties zijn terug

De jaren ’90 vieren hoogtij en beïnvloeden ook de wenkbrauwtrends. Een ultieme comeback trend is: dunne wenkbrauwen (met als koploper Bella Hadid), maar niet zò extreem als in de jaren ’90. Voor winter 2021 2022 laten we ze wat langer richting neus en slapen en maken we ze wat natuurlijker op.

Dit zijn de hotste wenkbrauw trends voor deze winter. Foto: Charlotte Mesman

#6 Disco brows en colored brows

Vrije extreme maar gelukkig tijdelijke wenkbrauwtrends – bijvoorbeeld voor een avondje stappen – zijn de disco brow en de colored brow. De disco brow bestaat uit wenkbrauwen met glittertjes of fonkelende steentjes en de colored brow (je raadt het al) uit gekleurde wenkbrauwen, al dan niet in tint met je (extreme) haarkleur.

Zoals je ziet, staat ons met al deze wenkbrauwtrends voor herfst winter 2021 2022 een spannend seizoen te wachten. Maak je keuze!

