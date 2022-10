Zo update je jouw kapsel volgens de nieuwste haartrends 2023

Capsule haar collectie MOD 3.0 van Toni & Guy Italië. Photo courtesy of Toni & Guy

Om haarinspiratie op te doen, kijken we naar de catwalks van de modehuizen (en dus naar de kapsels van de modellen en het werk van de hair stylisten backstage), naar het modepubliek tijdens de Fashion Weeks maar ook naar de haarcollecties die de kappers tegenwoordig samenstellen. De nieuwe collectie van Toni & Guy Italië zit boordevol haardetails die je op ideeën kunnen brengen om jouw eigen kapsel te updaten volgens de nieuwste haartrends 2023.

De capsule haar collectie van Toni & Guy voor winter 2022 2023 heet ‘Mod Hair 3.0’. De kapsels zijn fris, draagbaar en laten zich inspireren door de wereld van de mode. Je haarsnit domineert niet meer je look, aldus de kappers van Toni & Guy maar onderstrepen je persoonlijkheid en jouw unieke uiterlijk. Het zijn weinig gekunstelde hair looks, simpel maar ultramodern, perfect voor iedere dag.

Jaren ’70 kapsel in moderne versie

Capsule haar collectie MOD 3.0 van Toni & Guy Italië. Photo courtesy of Toni & Guy

De eerste hair look uit de MOD 3.0 collectie van Toni & Guy doet denken aan de jaren ’70 maar dan wel in een moderne versie. Het lange haar is licht en volumineus doordat het gelaagd is geknipt. De kleur is zandblond met wat donkere strepen erdoor waardoor het kapsel diepte krijgt.

Maar het leukste detail waar je je door kunt laten inspireren, is de gelaagde lok op kaaklengte die speels en modern om het gezicht valt. Zo’n lok is een modern idee voor een snelle update van je eigen hair look.

Halflang kapsel volgens de nieuwste haartrends 2023

Capsule haar collectie MOD 3.0 van Toni & Guy Italië. Photo courtesy of Toni & Guy

Eén van de meest geliefde kapsels voor winter 2022 2023 is de halflange haarsnit. Dit soort kapsels zijn veelzijdig en luchtig. In de collectie van Toni & Guy komen we dan ook een long bob tegen met een lange lok die je opzij of naar achteren kunt dragen. Ook hier zijn de bewegingen, volgens de allernieuwste haartrends voor 2022 2023, spontaan en natuurlijk.

Capsule haar collectie MOD 3.0 van Toni & Guy Italië. Photo courtesy of Toni & Guy

De long bob is, aldus de kappers van Toni & Guy, perfect voor elk type gezicht en het is een fantastische keuze voor al die personen die iets nieuws met hun haar willen zonder je hele stijl compleet om te gooien. Het is ook een haarlengte waar je heel leuke dingen mee kunt doen. Je kunt het haar strak naar achter brengen in een paardenstaart maar je kunt er ook een grappig warrig knotje van maken, zoals de kappers van Toni & Guy dat hebben gedaan.

Ook in dit kapsel zijn de haarpunten weer wat donkerder dan de aanzet: koper voor de haarpunten en terracotta voor de haarlengte. Deze mix van lowlights en balayage geeft het kapsel diepte en een frisse uitstraling.

Bekijk de hair looks maar eens en update je eigen look volgens de allernieuwste haartrends voor winter 2022 2023.