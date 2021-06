5 Watermeloen feitjes! Gezonder dan je denkt!

Watermeloen is gezonder dan je denkt!

Watermeloen betekent zomer! Geen vrucht/groente (de watermeloen valt in beide categorieën) is zo verfrissend en straalt zoveel zomerpret uit. Maar watermeloen is meer…

We hebben 5 redenen voor je om je aan dit sappig rood te laven:

1. Omdat het lycopeen bevat en tomaten daarmee naar de kroon steekt

‘Lycopeen’ is tegenwoordig zo ongeveer een modewoord in de voedselindustrie. Het is een super antioxidant die vrije radicalen tegengaat en helpt beschermen tegen tumoren en hartziekten, aldus de experts. En laat nu blijken dat watermeloen net zoveel (of meer) lycopeen bevat als tomaten die tot op dit moment de grote winnaars op dit gebied waren! Neem nog een stuk, en dan vooral goed rijp, want hoe rijper de watermeloen hoe meer lycopeen.

2. Omdat het spierpijn verlicht

Stevig gesport? Verlicht je spierpijn met een sappig stuk watermeloen. Uit een onderzoek van de Universiteit van Cartagena, Spanje, zou blijken dat de hartslag van atleten die voor aanvang van het sporten 500 ml watermeloensap tot zich namen sneller herstelde en dat ze minder spierpijn hadden dan die atleten die het sap niet hadden gedronken. Dit zou vooral te maken hebben met het stofje ‘citrulline’, een aminozuur.

3. Omdat het goed is voor je hart- en vatenstelsel en (misschien) zelfs vetophoping tegengaat

Om diezelfde citrulline is steeds meer te doen. Dit aminozuur wordt in het lichaam omgezet in arginine, een aminozuur waar de sporters onder jullie vast bekend mee zijn. Arginine werkt bloeddrukverlagend en heeft weldadige effecten op het hart- en vatenstelsel, helpt bij celdeling en de heling van wonden. Bovendien… zou de omzetting van citrulline in arginine in het lichaam zelfs wel eens kunnen helpen in de strijd tegen extra kilootjes lichaamsvet. Baat het niet, dan schaadt het niet!

4. Omdat watermeloen een heerlijke dorstlesser is

Watermeloen bevat gemiddeld meer dan 90% water! Het is een uiterst smakelijke dorstlesser, iets dat vooral in de zomer altijd welkom is.

5. Omdat het een fantastische bron van vitaminen & co is

We zouden de watermeloen te kort doen als we alleen de lycopeen en citrulline zouden noemen. Watermeloen bevat ook vitamine C, ijzer, kalium vezels en bètacaroteen (wel bekend van de worteltjes). En anders dan je zou denken zitten de weldadige ‘stofjes’ niet alleen in de kern maar ook richting de schil. Lekker dooreten dus!

