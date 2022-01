Ken jij deze nieuwe kapsels bij hun professionele naam?

Op kapselgebied valt er momenteel héél véél te beleven. Tijd om je kennis even op te testen. Bixie cut, mullet, wolf cut, liquid hair. Ben jij bekend met deze haarsnitten?

Lexicon van de haartrends 2022. Ken jij deze nieuwe kapsels (bij hun naam)? Cara Taylor met bixie cut. Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor 2022 zijn verrassend inspirerend en vernieuwend. Datzelfde geldt voor de namen die de nieuwe kapsels en hair looks opgeplakt krijgen. We zetten de belangrijkste kapsels en hun benamingen voor je op een rijtje maar dat betekent niet dat er niet nog meer zijn (of zullen bijkomen). Test je kennis aan de hand van ons lexicon.

Kapseltrends 2022. Hóe stijlvol: liquid hair. Foto: Charlotte Mesman

Denk je nu ‘What’s in a name?‘ dan geven we je groot gelijk. Feit is dat de namen hieronder je wél op gezellige kapselideeën kunnen brengen!

Haartrends 2022. De airy bob. Ken jij deze nieuwe kapsels (bij hun naam)?

Airy bob

De airy bob is een luchtig en volumineus halflang kapsel met lange lagen en een lange lok. Het kapsel heeft een zodanige structuur dat je haar als een wolk om je hoofd zweeft. Voor deze haarsnit heb je een ervaren kapper nodig. Dit kapsel is ultravrouwelijk.

De bixie cut is niet anders dan een bob-pixie cut, ofwel een jongensachtige kapsel dat langer is dan een pixie cut maar korter dan een klassieke bob. Dit kapsel is no-gender en kan dankzij de lange lagen op een hoogst eigen persoonlijke manier gestyled worden. De eerste die wij met een bixie cut zagen, was topmodel Cara Taylor.

Iedereen weet wat een bob is maar omdat deze term in veel andere haarstijlen terugkomt, hier nog even de definitie van het klassieke bob kapsel : een dameskapsel, al dan niet met pony, dat op één lengte is geknipt en de nek vrijlaat.

Clavicut komt van ‘clavicle‘, sleutelbeen. Deze term staat nu eens niet voor een haarsnit maar voor een haarlengte: haar tot op je sleutelbeen.

Flob is de samentrekking van flat long bob en daarmee hebben we eigenlijk al alles gezegd. Het gaat om een wat langere bob die ook nog eens steil gedragen wordt.

De klassieke French bob is een halflang kapsel waarbij voor de haarlengte je mond als leidraad wordt aangehouden. Kenmerkend voor dit kapsel zijn verder de volle, rechte en vrij lange pony en de nonchalante beweging in de haarpunten.

De Italian bob is een betrekkelijke nieuwkomer . Dit rechte, halflange kapsel is geraffineerder en meer glam dan de French bob (die juist prat gaat op een zekere nonchalance). Het is vaak op één lengte geknipt en wordt meestal met een middenscheiding gedragen waarbij het haar het gezicht aan weerszijden heel chic omlijst (goed voor een zwoele oogopslag vanachter je haarlokken). Het is geïnspireerd door Italiaanse filmsterren als Monica Bellucci.

Liquid hair is een andere nieuwe haartrend . Deze haartrend is geïnspireerd door de jaren ’90 die dit seizoen hun stempel drukken op de trends in nagenoeg alle creatieve werelden (van de mode tot de make-up en kapsels, maar ook muziek en andere creatieve velden). Het gaat hier om gladder dan glad gestyled haar dat in een middenscheiding wordt gedragen.

Lob staat voor long bob, iets wat iedereen inmiddels weet. Ook deze haarstijl is deze winter weer helemaal actueel.

Mullet is de Engelse benaming voor wat wij ‘matje’ of ‘nektapijtje’ noemen. De mullet zien we steeds vaker terugkomen. Het mag dan ordinair klinken, een mullet kan tegenwoordig ook heel modern en geraffineerd zijn. Ook op dit gebied zijn er allerlei ontwikkelingen gaande.

Een shag kapsel is een sterk gelaagde haarstijl met lagen zowel bovenop het hoofd als aan de zijkanten waardoor het die typische jaren ’70 uitstraling krijgt. Dit kapsel beleefde in de jaren ’90 een revival en omdat de jaren ’90 weer in zwang zijn, zien we het shag kapsel – zij het in een eigentijdse versie – deze winter weer terug. Het sleutelwoord is (veel) laagjes!

Wob is daartegen een wavy bob ofwel een bob kapsel met zachte krullen of slag (waves). Dit kapsel is fris, jong en trendy en is geschikt voor alle gezichtsvormen en haartexturen.

De wolf cut is het stoere, wilde zusje van de shag. Is het shag kapsel al gelaagd geknipt met spannende bewegingen, de wolf cut doet er nog een schepje bovenop. Deze haarstijl komt vaak ook nog eens met een statement pony.

Deze kapseltrends zijn zò fout (lees: cool). Wolf cuts en mullets. Foto: Charlotte Mesman

