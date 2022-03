Deze nieuwe haartrend maakt ons er het leven gemakkelijker op

Good bye beach waves, hello wet look. Glossy haar is dé kapseltrend op de catwalks voor winter 2022 2023. En natuurlijk gaan we per direct met deze haartrend aan de slag.

Kapseltrends 2022. Glossy hair. Photo courtesy of Prada FW 2022 2023

Misschien heb je het al opgemerkt? Glossy is in. Hoogglans, glazing, glossy, glass. Deze woorden achtervolgen ons als het op mode- en beauty trends voor 2022 aankomt.

Kapseltrends 2022. Glossy hair. Photo courtesy of Fendi FW 2022 2023

Denk maar eens aan de terugkeer van lip gloss. Hoogglans lippen zijn terug dankzij de Y2K invloeden (Y2K = eind jaren ’90, begin jaren ’00). Misschien heb je ook al van de glazing donut skin-trend gehoord. Daarin draait alles om een hoogglans huidje, zoiets als een net geglazuurde donut. Hiermee hangt ook de slugging trend van de TikTokkers samen. Die zetten hun huid ’s avonds dik in de vaseline zodat die ’s morgens glanst als een spiegel.

Kapseltrends 2022. Glossy hair. Photo courtesy of Prada FW 2022 2023

Ook in de haartrends zijn de woorden glass en glossy al eerder gevallen. Eén van de meest populaire salonbehandelingen is tegenwoordig French Glossing voor een – je raadt het al – goed doorvoede haardos met hoogglans finish. Ook de haarverzorgingsproducten voor thuis beloven steeds vaker een ‘glazing’ of ‘glass sheer’ finishes. Deze producten leggen een soort filmpje om je haar waardoor het mooi glanst. Soms ook zijn het krachtige conditioners die je haar diep voeden.

De hairstylisten backstage bij de modeshows doen er nog een schepje bovenop. Op de catwalks voor lente zomer 2022 zagen we al veel wet look kapsels met een glossy finish voorbijkomen. Het haar moet glossen en glanzen dat het een lust is. Deze trend wordt in de wandelgangen wel ‘hair enameling’ genoemd.

Kapseltrends 2022. Glossy hair. Photo courtesy of Max Mara FW 2022 2023

Op de catwalks voor herfst winter 2022 2023 was deze trend nog sterker aanwezig. TikTokkers hebben de trend al opgepakt en experimenteren volop om hun haar zo glanzend mogelijk neer te zetten. Ze zouden er zelfs glijmiddel voor gebruiken :-)

Kapseltrends 2022. Glossy hair. Photo courtesy of Prada SS 2022

Langzaam maar zeker gaan we die zomerse beachy waves met highlights en bayalages achter ons laten en verruilen (al was het maar voor een speciale gelegenheid of om een bad hair day het hoofd te bieden) voor strakke(re) haarcoupes met gel of gloss producten. Denk hierbij niet aan jaren ’80 gelhoofden met keiharde gel. Kies een product dat glanst maar je haar zacht laat, en het ook laat ademen.

Bonus van deze haartrend, als je besluit hem te omarmen, is dat je het ook qua haarkleur rustiger aan mag doen want deze hair look is schitterend met je eigen natuurlijke haarkleur maar ook met een ‘effen’ haarkleur. Het zijn niet langer highlights maar de glans en gloss die diepte aan je haar geven.

