Naked cake met mascarponecrème en bosvruchten

Ben jij ook zo dol op naked cakes, van die taarten zonder coating of frosting? Ik ben er hoteldebotel verliefd op! Ze zijn zo bohémien! Simpel en eenvoudig. Back to basics. Nu eens geen strak glazuur, marsepeinen roosjes en zilverkleurige pareltjes, maar een rustieke stapeltaart met twee chocoladecakejes en een luchtige crème met strepen bosvruchtenlila erdoor. Naked cakes zijn dé taartentrend van 2020. En terecht! Het leuke ervan is dat alle lagen van de taart te zien zijn. Je kunt de taart zo mooi maken als je wilt, zonder dat het ook té zoetsappig of tuttig wordt. Naked cakes zijn etno-chic. En lekker! Het zijn taarten om met z’n allen (inclusief de kat) van te smullen in een natuurlijke omgeving, in de ongedwongen vrolijkheid van bossen, weilanden, het strand of je tuin. Ze zijn ook nog eens heel gemakkelijk te maken. Bekijk de video maar eens. Als ik het kan, kan jij het ook!



Ingrediënten

140 gram smeltchocolade (puur)

200 gram boter op kamertemperatuur

200 gram suiker

6 eieren op kamertemperatuur

180 gram bloem

50 gram cacao

2 gram droge gist voor zoete degen

1/2 theelepel zout

200 gram slagroom (uit de ijskast)

250 gram mascarpone (uit de ijskast)

40 gram poedersuiker

1 pak diepvries bosvruchten (1/2 van het pak uit de diepvries, de andere helft ontdooid)

Bereiding

Breek de chocolade in blokjes en smelt deze au bain marie. Doe de boter in een grote kom en voeg de suiker toe. Klop boter en suiker op tot een zachte crème. Voeg de eieren één voor één toe en verwerk ze in de boter. Zeef de bloem en de cacao in het beslag en voeg de gist en het zout toe. Schep alle ingrediënten met lange halen van onder naar boven goed door elkaar.

Verdeel het beslag over 2 taartvormpen met een diameter van 15 centimeter, strijk de bovenkant naar buiten toe glad en bak de taartjes in circa 30 graden in een voorverwarmde oven op 160 graden gaar. Laat de taartjes afkoelen.

Klop de slagroom met suiker stijf op en schep de mascarpone er voorzichtig door. Als laatste voeg je de ontdooide bosvruchten toe. Laat de mascarponecrème tenminste 30 minuten in de ijskast opstijven.

Verwijder de taartjes uit de taartvormen en snijd de bovenkant met een broodmes recht af. Plaats één van de taartjes op een taartbord en schep er de crème op. Leg het tweede taartje erboven en schep er wederom crème op. Bewerk de taart met een spatel om de crème gelijkmatig te verdelen. Laat de taart een paar uur in de ijskast opstijven. Pas op het allerlaatste moment garneer je de taart met de bevroren bosvruchten. Serveer de taart onmiddellijk. De taart is op z’n mooist als de bevroren bosvruchten door het plotselinge temperatuurverschil ‘beslaan’ zodat ze die ‘frosty look’ krijgen.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE